Diese deftig-cremige Wurstpfanne hat Lieblingsgericht-Potenzial

Entferne die Blätter des Kohlrabi, schäle und schneide ihn in kleine Würfel und hacke die Petersilie fein. Schneide die Gurken sowie Wurst in Scheiben. Gib die Kohlrabi-Würfel ins Kochwasser und gare sie für ca. 5 Minuten vor. Gieße sie in ein Sieb ab.

