Zauber dir einen bekannten Klassiker mit herrlichem neuen Twist

Es gibt diese Rezepte, bei denen man schon beim Namen weiß, dass es sich um ein absolutes Comfort Food handelt. Mac and Cheese gehört da ohne Frage zu. Doch in dieser Variante setzen wir zur Abwechslung einmal nicht auf Gouda oder Cheddar, sondern auf aromatischen Ziegenfrischkäse. Klingt gut? Dann probiere das Rezept gleich aus!

Ziegenkäse Mac and Cheese: ein Klassiker mit würzigem Twist

Mac and Cheese gehören zu den ikonischsten Gerichten der amerikanischen Küche. Nudelaufläufe gibt es zwar schon eine ganze Weile, aber der Durchbruch von Mac and Cheese lässt sich auf die Zeit im 20. Jahrhundert zurückführen, in der Fertigmischungen immer beliebter und für viele ein typisches Familienessen waren.

Mit dieser Variante für Ziegenkäse Mac and Cheese bereitest du aber alles selbst zu, ganz ohne Fertigprodukte. Diese Alternative zur klassischen Käseversion sorgt für einen feinen Geschmack mit besonderer Tiefe. Ziegenfrischkäse bringt eine ganz eigene Note hinein, während er von den Gewürzen aromatisch abgerundet wird.

Die Hauptrolle spielen, wie könnte es anders sein, die Nudeln. Du kannst natürlich zu jeder Nudelsorte greifen, die du bevorzugst. Am wichtigsten ist, dass sie die Soße gut aufnehmen können. Immerhin ist genau das der Grund, warum dieses Gericht so beliebt wurde.

Außerdem darf auch ein würziges Topping nicht fehlen. Das Panko sorgt für genau den richtigen Grad an Knusprigkeit, Parmesan bringt noch einmal ein wenig geschmackliche Tiefe hinein und die Butter verbindet alles zu einer goldbraunen Kruste. Panko stammt ursprünglich aus Japan und wird in einem speziellen Verfahren hergestellt, wodurch es noch knuspriger wird als unser hier verbreitetes Paniermehl. Diese Ziegenkäse Mac and Cheese sind also ein Stück Fusion-Kitchen vom Feinsten.

Ziegenkäse Mac and Cheese Dominique 2.40 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Nudeln: 300 g kurze Makkaroni z.B. Hörnchennudeln

60 g Butter

45 g Weizenmehl

250 ml Vollmilch

100 g Ziegenfrischkäse

1 TL Oregano getrocknet

1 TL Basilikum getrocknet

1/2 TL Rosmarin getrocknet

1/2 TL Thymian getrocknet

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für das Topping: 6 EL Panko z.B. online dieses 🛒

25 g Parmesan

60 g Butter geschmolzen Zubereitung Koche die Makkaroni in reichlich Salzwasser nach Packungsangaben al dente. Gieße sie ab und stelle sie zur Seite.

Schmilz anschließend die Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze. Gib das Mehl dazu und schwitze es unter ständigem Rühren an, bis die Mehlschwitze goldbraun gefärbt ist.

Rühre nach und nach die Milch unter, bis eine glatte Soße entsteht. Füge den Ziegenkäse und die Gewürze hinzu. Rühre alles gut um, bis die Soße gut angedickt ist und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Heize den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor.

Hebe die gekochten Makkaroni unter die Soße und gib alles in eine leicht eingefettete Auflaufform.

Vermenge für das Topping Panko, Parmesan und die geschmolzene Butter. Verteile die Mischung gleichmäßig über den Nudeln.

Backe sie im Ofen für 25-30 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun und knusprig ist.

