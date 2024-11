Zimt-Cookies: Kekse für die gemütliche Jahreszeit

Zimt ist das ultimative Gewürz, ohne das die Weihnachtszeit nur halb so lecker schmecken würde. Kein Wunder, dass wir im Herbst und Winter alles mögliche mit Zimt würzen. Und weil wir davon einfach nicht genug bekommen können, backen wir gleich auch noch knusprige Zimt-Cookies, in denen das Gewürz die Hauptrolle spielt. Los geht’s!

Zimt-Cookies brauchen nur 10 Minuten im Ofen

Warum wir Zimt im Herbst besonders lieben? Das liegt ganz sicher an der wärmenden Wirkung, die dem Gewürz nachgesagt wird. Es fördert die Durchblutung und sorgt so, dass es ein wohlig-warmes Gefühl hinterlässt. Auch stimmungsaufhellend soll es sein. Wohl auch deshalb ist Zimt aus der Herbst- und Winterküche nicht mehr wegzudenken.

Für uns sind dies gute Gründe, um mit dem Gewürz leckere Cookies zu backen. Die Zimt-Cookies bestehen aus einem einfachen Mürbeteig, den wir aus Mehl, Butter, Zucker, Ei und einer Prise Salz zubereiten und mit etwas Zimt und Vanillezucker verfeinern. Aus dem Teig formen wir kleine Kugeln, die wir auf ein Backblech setzen und leicht platt drücken. Achte darauf, genug Platz zwischen den Keksen zu lassen, da sie beim Backen noch auseinandergehen.

Bestreue die Cookies großzügig mit einer Mischung aus Zimt und Zucker und backe die Kekse dann für zehn Minuten im Ofen. Nach dem Backen bewahrst du die Zimtcookies am besten in einer Keksdose auf. So bleiben sie frisch und knusprig.

Die Zimt-Cookies sind eine leckere Überraschung in der Weihnachtszeit auf einem bunten Teller. Sie eignen sich aber auch gut als Geschenk aus der Küche. Suchst du noch nach einem Mitbringsel für Freunde oder Kollegen oder einem Wichtelgeschenk, dann können wir die Zimtcookies wärmstens empfehlen.

