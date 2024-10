Zimtschnecke als Tassenkuchen: süßes Gebäck aus der Mikrowelle

Zimtschnecken, ein verlockend duftendes Gebäck, das in vielen Teilen der Welt gefeiert wird, haben die bemerkenswerte Fähigkeit, eine gewisse Gemütlichkeit zu vermitteln. Diese köstlichen Leckereien sind außerdem für ihren süßen, zimtigen Geschmack und die weiche, fluffige Textur bekannt, die sie zu einem wahren Genuss für alle Sinne macht. Doch es gibt eine besondere Art, Zimtschnecken zu genießen, die sie noch faszinierender macht – Zimtschnecken als Tassenkuchen.

Tassenkuchen, mal anders

Die Idee, Zimtschnecken in einer Tasse zuzubereiten, ist eine clevere Idee, die die Zubereitung dieses beliebten Backwerks auf eine völlig neue Ebene hebt. Mit einer Tasse als Gefäß werden die Zutaten in kleinere Portionen aufgeteilt, was die Zubereitung vereinfacht und die Backzeit verkürzt. Das Ergebnis ist ein individueller Genuss, der sich perfekt für gemütliche Momente zu Hause eignet.

Die Zubereitung von Zimtschnecken aus der Tasse ist denkbar einfach. Zuerst vermischst du Mehl, Zucker, Backpulver und Milch zu einem geschmeidigen Teig. Dann teilst du den Teig in vier Stücke und rollst diese aus. Der entscheidende Schritt ist die Zugabe von Zimt und braunem Zucker, die dem Teig seinen charakteristischen Geschmack verleihen. Daraufhin werden die Teigstücke aufgerollt und in die Tassen platziert.

Während die Zimtschnecken in der Tasse garen, breitet sich der verführerische Duft von Zimt und Zucker im Raum aus und man kann es kaum erwarten, sie aus der Tasse zu holen und zu genießen. Die warmen, weichen Schnecken sind ein wahrer Genuss für den Gaumen, und verpassen dem Moment einfach einen hyggeligen Vibe.

Ob als schnelles Frühstück, süßer Snack oder Nachtisch nach einem festlichen Abendessen, Zimtschnecken als Tassenkuchen sind eine großartige Leckerei, wenn’s mal wieder schneller gehen soll.

Dafür brauchst du:

240 g Mehl (Typ 405)

2 TL Backpulver

4 TL Zucker

120 ml Vollmilch

4 EL braunen Zucker

2 TL Zimt

1 Prise Salz

So geht’s:

Verknete Mehl mit Backpulver, Zucker und Milch zu einem geschmeidigen Teig. Teile daraufhin den Teig in vier Stücke. Rolle jedes der 4 Teigstücke zu einem Rechteck aus. Vermenge braunen Zucker mit Zimt und Salz und streue die Mischung auf die Teige. Rolle anschließend die Rechtecke von der kurzen Seite aus auf. Stelle die 4 Rollen hochkant in jeweils eine gefettete Tasse. Backe die Zimtschnecken bei maximaler Wattzahl für ca. 90 Sekunden in der Mikrowelle. Bestreue die Zimtschnecken in der Tasse noch mit Zimt und genieße sie mit einem Löffel.

