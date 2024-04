Zimtschnecken-Kuchen mit Pudding und Kompott: dein neuer Lieblingskuchen

Zimtschnecken sind schon längst kein Geheimtipp aus Skandinavien mehr. Wenn auch du nicht genug kriegen kannst, von dieser einzigartigen Verbindung aus fluffigem Hefeteig und köstlichem Zimt, solltest du dir dieses Rezept nicht entgehen lassen. Wir setzen das süße Gebäck heute so richtig in Szene und servieren es in einem hübschen Kuchen mit Keksboden, Vanillepudding und Fruchtkompott. Dieser Zimtschnecken-Kuchen sorgt für Furore an der Kaffeetafel!

Zimtschnecken-Kuchen mit Vanillepudding

So hast du Zimtschnecken bestimmt noch nie gesehen. In Kombination mit dem cremigen Vanillepudding und dem säuerlichen Fruchtkompott ist das Hefegebäck einfach purer Genuss. Viel Freue beim Nachbacken von unserem unvergleichlichen Zimtschnecken-Kuchen!

Hast du Lust auf mehr Zimtschnecken-Ideen, die von der klassischen Schnecke abweichen? Dann nasche von unseren Osterhasen-Zimtschnecken oder unseren Blätterteig-Zimtschnecken mit Vanillecreme. Wir können auch diese Zimtschnecken-Cupcakes wärmstens empfehlen.