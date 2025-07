Wie Zimtschnecken zum Frühstück: die perfekten Overnight Oats

Naschkatzen aufgepasst, hier kommt ein Frühstück, das wie für euch gemacht ist. Und wenn ihr, so wie ich, eher zu den Morgenmuffeln gehört, dann passt es sogar noch besser. Denn diese Zimtschnecken Overnight Oats schmecken nicht nur herrlich gut, wie das beliebte Gebäck, sie machen auch kaum Arbeit und sind in wenigen Minuten am Abend vorher vorbereitet.

Zimtschnecken Overnight Oats: wie ein Dessert zum Frühstück

Auch wenn fast jedes Gebäck die Chance hat, mein kulinarisches Herz zu erobern, so haben Zimtschnecken es mir wirklich ganz besonders angetan. Ich freue mich enorm darüber, dass sie auch bei uns immer verbreiteter sind und man zum Beispiel in Berlin durch verschiedene, auf Zimtschnecken spezialisierte Läden, eine riesige Auswahl an gefühlt endlosen Kreationen hat.

Regelmäßig probiere ich mich durch neue Ideen und Toppings, völlig egal, ob mit Matcha, Kokos oder Macadamia – die kompakten, fluffig-saftigen Goldstücke zaubern mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Aber auch in ihrer Originalvariante einfach nur mit Zimt kann ich nicht Nein zu ihnen sagen. Und mit diesen Zimtschnecken Overnight Oats kann ich den unwiderstehlichen Geschmack jetzt sogar zum Frühstück weglöffeln.

Neben dem klassisch skandinavischen Gebäck habe ich auch ein Faible für Overnight Oats. Ich bin nämlich überhaupt kein Frühstücksmensch und brauche bis zur ersten Mahlzeit des Tages meist erst einmal einige Stunden. Und da sind Overnight Oats für mich eine sehr ansprechende Wahl. Einfach abends schnell zusammengemixt, gegebenenfalls mit ein paar Toppings verfeinert und am nächsten Tag kann losgelöffelt werden, sobald der Hunger sich bemerkbar macht.

Diese Zimtschnecken Overnight Oats sind also ideal, für alle, denen es ähnlich wie mir geht. Die Grundbasis ist ruckzuck zusammengerührt und das Topping, das du am besten am nächsten Morgen darüber gibst, vollendet das Kanelbulle-Feeling ideal. Also schnapp dir direkt alle Zutaten und zauber dir ein wunderbares Frühstück.

Zimtschnecken Overnight Oats Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für die Oats: 80 g zarte Haferflocken

120 ml Milch oder eine pflanzliche Alternative

100 g griechischer Joghurt oder eine pflanzliche Alternative

1 TL Zimt

1 Prise gemahlene Vanille z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL brauner Zucker Für das Topping: 1 TL Frischkäse

einige Tropfen Limettensaft

1 Prise brauner Zucker Zubereitung Fülle die Haferflocken, Milch, Joghurt, Zimt, Vanille und braunen Zucker in ein verschließbares Glas oder einen anderen verschließbaren Behälter. Verrühre die Mischung gut miteinander, verschließe den Behälter und stelle ihn für mindestens 3 Stunden, am besten aber über Nacht, in den Kühlschrank.

Mische vor dem Servieren den Frischkäse nach deinem Geschmack mit ein paar Tropfen Limettensaft und einer Prise braunem Zucker. Verrühre es, bis es eine glatte, cremige Konsistenz erreicht hat.

Verteile das Topping spiralförmig über die Haferflocken, z.B. mit einem kleinen Gefrierbeutel, an welchem du eine Ecke abschneidest oder direkt mit einem Spritzbeutel.

