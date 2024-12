Last-Minute-Weihnachtsidee: Zimtstern-Gugelhupf mit übriggebliebenen Plätzchen

Weihnachten ist eine schöne, aber auch oft stressige Zeit. Zwischen den Plätzchenstapeln und Plänen für festliche Menüs ist dir vielleicht plötzlich eingefallen: Der Kuchen für das weihnachtliche Kaffeetrinken fehlt noch! Keine Panik, du hast die perfekte Lösung gefunden: Ein weihnachtlicher Zimtstern-Gugelhupf, der blitzschnell zubereitet ist und gleichzeitig deine übriggebliebenen Zimtsterne in Szene setzt.

Zimtstern-Gugelhupf: lecker und schick

Dass Plätzchen und Kekse übrigbleiben, kommt in meinem Haushalt eigentlich selten vor, doch Weihnachten kann das bei all der Schlemmerei schonmal passieren. Solltest du ein paar Zimtsterne übrighaben, kannst du sie mit diesem Rezept in einen traumhaften Gugelhupf verwandeln. Der Kuchen ist herrlich saftig, duftet nach Zimt und Mandeln und sieht mit seiner weißen Glasur und den Zimtsternen obendrauf so festlich aus, dass niemand merkt, dass er eine Last-Minute-Idee ist!

Der Zimtstern-Gugelhupf besteht aus einem einfachen Rührteig. Schlage weiche Butter und Zucker cremig, dazu kommen Eier, Mehl, gemahlene Mandeln und eine ordentliche Prise Zimt. Verarbeite alles mit etwas Milch zu einem geschmeidigen Teig, der im Ofen in einer Gugelhupfform 🛒 fertig backt und dabei seinen wunderbaren Duft verströmt.

Lass den Gugelhupf abkühlen und bereite die Glasur zu. Gib den einfachen Mix aus Puderzucker und Zitronensaft über den Kuchen und lass ihn dekorativ an ihm herunterlaufen. Die Zimtsterne setzt du einfach auf die noch feuchte Glasur. Fertig ist dein weihnachtlicher Hingucker, der kaum Aufwand gemacht hat. Das Rezept ist unkompliziert und du brauchst keine besonderen Zutaten. Alles, was du benötigst, hast du vermutlich schon zu Hause.

Egal, ob spontan Besuch vorbeikommt oder du einfach noch etwas Leckeres für den Weihnachtsnachmittag zaubern möchtest: Der Zimtstern-Gugelhupf passt immer. Er lässt sich problemlos vorbereiten, hält sich saftig und frisch. Frohe Weihnachten!

Hast du Lust auf noch mehr weihnachtliche Gugelhupfe? Dann probiere den knusprigen Gugelhupf mit gebrannten Mandeln. Auch ein Eierlikör-Gugelhupf oder ein Glühwein-Gugelhupf sorgen für gute Stimmung.

Zimtstern-Gugelhupf Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Zutaten 1x 2x 3x 200 g weiche Butter

200 g Zucker

4 Eier

250 g Mehl

100 g gemahlene Mandeln

1 Pck. Backpulver

1 TL Zimt

1 Prise Salz

150 ml Milch

150 g Puderzucker

2–3 EL Zitronensaft

5-6 Zimtsterne Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Gugelhupfform gründlich ein und bestäube sie mit Mehl.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker cremig auf. Füge nacheinander die Eier hinzu und rühre jedes Ei gut ein. Mische das Mehl mit den gemahlenen Mandeln, dem Backpulver, Zimt und Salz. Gib die trockenen Zutaten abwechselnd mit der Milch zur Butter-Ei-Masse und rühre, bis ein glatter Teig entsteht.

Fülle den Teig in die vorbereitete Gugelhupfform und streiche ihn glatt. Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für ca. 50 Minuten.

Lass den Kuchen ca. 15 Minuten in der Form abkühlen, bevor du ihn auf ein Kuchengitter stürzt. Lass ihn vollständig auskühlen.

Vermische den Puderzucker mit dem Zitronensaft, bis eine dickflüssige Glasur entsteht. Gieße die Glasur über den ausgekühlten Gugelhupf und lass sie leicht über die Ränder laufen.

Setze die Zimtsterne auf die noch feuchte Glasur, damit sie gut haften. Lass die Glasur trocknen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.