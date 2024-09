Zitronen-Eistee schmeckt selbst gemacht besser als aus dem Supermarkt

Puh, ist das heiß draußen! Dabei hatten wir uns innerlich schon fast auf Herbst eingestellt. Aber na gut, über eine Extra-Runde Sommer wollen wir uns jetzt auch nicht beschweren. Lieber schauen wir, mit welchen leckeren Getränken wir uns besonders gut erfrischen können. Wir wäre es mit einem Zitronen-Eistee? Wir zeigen, wie du den Klassiker selbst machen kannst.

Zitronen-Eistee: unsere liebste Erfrischung

Zitronen-Eistee ist ein echter Klassiker unter den Softdrinks. Für viele schmeckt er nostalgisch, nach Kindheit und warme Sommerabende mit Freunden. Mit fortschreitendem Alter rückt das Getränk aber irgendwie immer mehr in den Hintergrund, irgendwann probiert man es und denkt sich „puh, ist das süß“. Vielleicht ist es das, was Erwachsenwerden bedeutet.

Aber an dem Geschmack des leckeren kalten Tees wollen wir trotzdem festhalten, denn schmecken tut er. Anstatt ihn zu kaufen, machen wir ihn aber lieber selbst. So können wir entscheiden, was genau drin ist, wie süß er sein soll und wie stark der Tee ist, mit dem wir ihn ansetzen.

Um einen Zitronen-Eistee zuzubereiten, der so gut schmeckt, dass das Nostalgiegefühl durch zeitaktuelle Verzückung ersetzt wird, brauchst du zunächst einen Tee, der dir schmeckt. Wir mögen schwarzen Tee am liebsten, grüner oder sogar Rooibos funktionieren aber ebenfalls. Für ein besonders schönes, nicht zu bitteres Ergebnis gibst du eine Prise Natron hinzu, wirklich nur eine Prise. Dieses macht den Tee „weicher“.

Der Eistee ist fertig, aber er sieht irgendwie trüb aus. Wie kann man das verhindern? Ganz einfach. Lass den Tee nach dem Brühen aus Zimmertemperatur abkühlen, bevor du kaltes Wasser und Eis hinzugibst. Trüber Tee entsteht, wenn sich Tannine und Koffein verbinden. Wenn du sie nicht „schockst“, indem du kaltes Wasser in heißen Tee gibst, tun sie dies nicht.

Siehst du, es ist ganz einfach, selbstgemachten Zitronen-Eistee zu machen. Doch auch andere Eisteerezepte haben es uns angetan. Mixe dir einen fruchtigen Blaubeer-Eistee oder einen besoners erfrischenden Kräuter-Eistee. Ein farbliches Highlight, der gleichzeitig auch noch wach macht, ist der Matcha-Limetten-Eistee.