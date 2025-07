Zitronen-Knoblauch-Hähnchen geht immer

Hähnchen ist eines dieser Gerichte, die nie aus der Mode kommen. Schließlich gibt es schier endlose Zubereitungen und der Vogel schmeckt mit so ziemlich alles Gewürzen. Trotz dieser Vielseitigkeit gibt es immer wieder Gerichte, die besonders hervorstehen. Ganz besonders lecker: Zitronen-Knoblauch-Hähnchen. Diese Kombination klingt vielleicht simpel, ist aber einfach nur umwerfend. Spritzige Zitronenfrische und würziger Knoblauch verwandeln simples Huhn zu einer harmonischen Gesamtkomposition, die immer schmeckt.

Wenige Zutaten, viel Geschmack: Zitronen-Knoblauch-Hähnchen

Kochen macht Spaß, das braucht man uns nicht zweimal sagen. Aber auch Hobbys nehmen Zeit in Anspruch und manchmal ist diese einfach nicht gegeben. Wenn es trotzdem etwas Leckeres zu essen geben soll, dann ist dieses Rezept für Zitronen-Knoblauch-Hähnchen genau das Richtige. Es ist schnell gemacht und steckt doch so voller Geschmack, dass wir gar nicht genug davon bekommen können. Noch dazu schmeckt es mit Reis, Nudeln oder sogar einfach nur Brot und ist somit dein neuer bester Freund für die schnelle Feierabendküche.

Die Zutaten sind überschaubar, aber dafür umso kraftvoller. Da wäre zunächst die Zitrone: Sie ist ein echtes Multitalent in der Küche. Ihr Saft verleiht dem Hähnchen eine angenehme Säure, während die Schale intensives Aroma liefert. Aber wusstest du, dass Zitronen auch dabei helfen, Fleisch zarter zu machen? Die Säure sorgt dafür, dass das Fleischeiweiß Kollagen in weiche Gelatine umgewandelt wird – das Ergebnis ist ein Hähnchen, das förmlich auf der Zunge zergeht.

Doch die Zitrone teilt sich das Spotlight mit einem anderen Allround-Talent, dem Knoblauch. Denn seien wir ehrlich – ein Leben ohne Knoblauch wäre kein schönes Leben. Sein charakteristischer Geschmack wertet jedes herzhafte Essen auf, das ihm entgegenkommt. Für das Zitronen-Knoblauch-Hähnchen brauchst du außerdem Olivenöl sowie frischen Thymian für ein besonders würziges Aroma. Kleine Details wie eine Prise Chiliflocken oder ein Hauch Honig können dem Ganzen eine besonders köstliche Note verleihen.

Also legen wir los. Würze die Hähnchenfilets mit Salz und Pfeffer, brate sie in einer Pfanne goldbraun und leg sie dann beiseite. In derselben Pfanne zauberst dann du aus Knoblauch, frischem Zitronensaft, einer ordentlichen Portion Brühe und einem Schuss Sahne die Soße. Die Hähnchenfilets dürfen darin noch einmal kurz ziehen und voilà, schon ist dein Zitronen-Knoblauch-Hähnchen fertig. Himmlisch!

Zitronen-Knoblauch-Hähnchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer

3 Knoblauchzehen

1 Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl

150 ml Hühnerbrühe intensiv, am besten diese hier 🛒

100 ml Sahne

3 Zweige frischer Thymian

Chiliflocken nach Geschmack

1 TL Honig optional

Petersilie nach Geschmack Zubereitung Würze die Hähnchenfilets mit Salz und Pfeffer. Schäle und hacke den Knoblauch fein. Reibe die Zitronenschale ab und schneide die Zitrone in Scheiben.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Filets bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun an (je Seite ca. 4–5 Minuten). Nimm sie heraus und stelle sie beiseite.

Gib das restliche Öl in die Hähnchenpfanne und dünste den Knoblauch bei niedriger Hitze leicht an. Achte darauf, dass er nicht braun wird.

Gieße mit Brühe und Sahne auf, rühre Zitronenabrieb und -scheiben unter und füge den Thymian hinzu. Lass die Soße 5 Minuten leicht köcheln.

Schmecke mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken und optional etwas Honig ab. Lege die Hähnchenfilets zurück in die Pfanne und lasse sie weitere 5 Minuten in der Soße ziehen.

Streue etwas geschnittene Petersilie darüber, wenn du magst.

