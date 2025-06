Zitronen-Lavendel-Kekse: zarter Genuss mit floraler Note

Der Sommer nimmt gerade so richtig Fahrt auf. Zeit für leichte Gebäcke wie diese Zitronen-Lavendel-Kekse. Die spritzige Frische der Zitrone und der sanfte Lavendelduft erinnern an Urlaubstage in Südfrankreich. Genieße sie zum gemütlichen Nachmittagstee, beim Picknick oder nimm sie als Snack mit ins Büro.

Zitronen-Lavendel-Kekse: einmal probiert, für immer verliebt

Bei Lavendel denke ich sofort an die satt lila leuchtenden Felder in der Provence. Und auch der Duft löst ein Gefühl von Ferien und Urlaub bei mir aus. Seit einigen Jahren habe ich Lavendel auch in meinem Garten und verwende die Blüten als Raumduft, Badezusatz, aber eben auch in der Küche beispielsweise zum Backen.

Um die Zitronen-Lavendel-Kekse zu backen, kannst du frische Lavendelblüten nehmen oder auf getrocknete zurückgreifen. Ich ernte jedes Jahr die Blüten ab und trockne sie. So habe ich immer welche zu Hause. Aber du kannst getrocknete Lavendelblüten auch ganz einfach online oder in ausgewählten Geschäften kaufen. Achte dabei am besten auf eine Bio-Qualität.

Die Zubereitung der Kekse ist wirklich einfach. Du zerstößt die Blüten am besten in einem Mörser mit ein wenig Zucker. So entfalten sie ihr tolles Aroma erst richtig. Anschließend reibst du zwei Zitronen ab und presst sie aus. Dann verknetest du die restlichen Zutaten mit den Lavendelblüten, dem Zitronenabrieb und -saft zu einem glatten Teig, den du in Folie einwickelst und dann eine halbe Stunde kühl stellst.

Jetzt brauchst du ihn nur noch auszurollen, Kekse auszustechen und diese im Ofen für eine knappe halbe Stunde zu backen.

Der warme Duft, der aus dem Ofen kommt, wird die Vorfreude auf die süßen Zitronen-Lavendel-Kekse zusätzlich steigern. Backe sie gleich selbst nach und lass dich überzeugen.

Zitronen-Lavendel-Kekse Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 15 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 TL getrocknete Lavendelblüten online z.B. hier 🛒

40 g Zucker

2 Bio-Zitronen der Abrieb

140 g Mehl

55 g neutrales Öl

2 TL Zitronensaft Zubereitung Zerstoße die Lavendelblüten mit 1 TL Zucker kurz in einem Mörser.

Wasche die Zitronen heiß ab und reibe die Schale ab. Presse 1/2 Zitrone aus.

Gib alle Zutaten in eine Schüssel und verknete sie zu einem glatten Teig.

Wickle diesen in Frischhaltefolie und lege ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Ofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vor und lege zwei Backbleche mit Backpapier aus.

Bemehle deine Arbeitsfläche und rolle den Teig aus. Stich runde Kekse mit Plätzchenausstechern oder einem Glas aus.

Verteile die Zitronen-Lavendel-Kekse auf den Blechen und stelle sie noch einmal für 10 Minuten in den Kühlschrank.

Backe sie zum Schluss für 25 Minuten, bis die Ränder schön goldgelb sind.

Lass sie abkühlen, bevor du sie servierst.

