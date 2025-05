Zitronen-Mojito: Frischekur für einen Cocktail-Klassiker

Der Frühling überrascht uns jetzt wieder mit dem einen oder anderen lauen Abend, wodurch auch die Lust auf einen erfrischenden Drink steigt. Du suchst noch nach dem perfekten Cocktail für genau solche Momente? Dann hast du ihn hiermit vielleicht gefunden. Ein Zitronen-Mojito ist schnell gemixt und vereint klassische Aromen mit modernen Elementen. Los geht’s!

Erfrischend: Zitronen-Mojito

Der Mojito ist nicht nur der wohl bekannteste Drink aus Kuba, sondern auch der Lieblingscocktail des Schriftstellers Hemingway, der wohl nicht ganz unschuldig daran ist, dass der Mojito noch heute so beliebt ist. Ein wenig abgewandelt und mit frischer Zitrone verfeinert, verpassen wir dem Klassiker eine moderne, spritzige Note, die wunderbar in die warme Jahreszeit passt. Auf Gartenpartys, bei Grillfesten oder einfach nur so zum Feierabend, der Zitronen-Mojito passt immer.

Für den Mojito brauchst du neben frischen Zitronen noch eine Limette, Rum, Mineralwasser sowie Rohrzucker, Minze und Eiswürfel. Presse den Saft von Zitrone und Limette aus und zupfe die Minzblätter von den Stielen. Die füllst du zusammen mit dem Rohrzucker in Gläser und zerstößt sie dann mit einem Barstößel, damit sie ihr Aroma entfalten können. Gieße nun den Saft der Zitrusfrüchte dazu, fülle Eiswürfel, Rum und zum Schluss das Mineralwasser hinzu. Dekoriere den Drink noch mit Zitronenscheiben und Minze. Prost!

Tipp: Wusstest du, dass du den Mojito, der traditionell mit weißem Rum gemixt wird, auch schnell in eine alkoholfreie Variante verwandeln kannst? Verwende dafür einfach einen Rum ohne Alkohol 🛒.

Hast du Lust auf weitere frische Drinks, die dir den Frühling und den Sommer veredeln? Dann schau dich bei Leckerschmecker um und lass dich von unseren Cocktail-Kreationen inspirieren. Wie wäre es mit einem leichten Lillet Orange Spritz? Oder lieber ein spritziger Rhabarber Sour? Auch ein Pink Negroni passt perfekt in die warme Jahreszeit.

Zitronen-Mojito Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 3 Bio-Zitronen

1 Bio-Limette

3 Stile frische Minze

2 TL Rohrzucker

Eiswürfel nach Geschmack

100 ml weißer Rum

300 ml kaltes Mineralwasser mit Kohlensäure Zubereitung Wasche die Zitronen und die Limette gründlich ab. Presse den Saft von zwei Zitronen und der Limette aus. Schneide die übrige Zitrone in Scheiben. Wasche die Minze und zupfe die Blätter von den Stielen ab. Lege ein paar davon für die Deko beiseite.

Verteile Minzblätter und Rohrzucker auf zwei große Gläser. Zerdrücke die Minze mit einem Stößel 🛒 , um die ätherischen Öle freizusetzen.

Gieße den Zitronen- und Limettensaft dazu und rühre alles mit einem Löffel um.

Fülle dann Eiswürfel in die Gläser und gieße jeweils 50 ml Rum dazu.

Fülle die Gläser mit Mineralwasser auf und rühre noch einmal alles gut um.

Garniere die Mojitos mit ein paar Zitronenscheiben sowie den beiseite gelegten Minzblättern und genieße die Cocktails sofort.

