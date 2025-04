Frühling im Glas: Mixe dir einen Pink Negroni

Negroni ist einer der beliebtesten Drinks, die es in der Cocktail-Welt gibt. Der Klassiker schmeckt als After-Dinner-Drink oder zusammen mit Käse und Oliven an einem lauen Sommerabend. Um den Frühling gebührend zu feiern, bereiten wir nur noch Pink Negroni zu, eine farbenfrohere und fruchtigere Version des Drinks. Komm, stoß mit uns an!

Pink Negroni: Klassiker in neuer Farbe

Jetzt ist endlich Frühling und der Winter ist vorbei. Zeit, die Erinnerungen an zig verschiedene Grau- und Brauntöne aus dem Gedächtnis zu verbannen. Das klappt besonders gut mit farbenfrohen Speisen und Getränken. Pink Negroni steht daher ganz oben auf unsere Liste der Lieblingsdrinks in diesem Monat. Er bringt den Charakter eines klassischen Negronis mit, überzeugt jedoch durch seine besonders hübsche rosa Farbe.

Negroni ist ein Cocktail-Klassiker aus Italien, der bis heute gern als starker Aperitif getrunken wird. Er soll zwischen 1919 und 1920 in einer Bar im mittelitalienischen Florenz entstanden sein, als der Graf Camillo Negroni, ein großer Trinker, den damals bereits bekannten Americano-Cocktail, der aus Wermut, Campari und Soda besteht, stärker bestellte. Der Barkeeper fügte einige Tropfen Gin hinzu. Die Variante wurde weit über die Bar ihrer Entstehung hinaus beliebt und wandelte sich mit der Zeit zu einem Cocktail, der zu gleichen Teilen aus Gin, Wermuth und Campari besteht.

Für unsere Pink Negroni orientieren wir uns an diesen Zutaten, wandeln diese jedoch noch etwas ab. Anstelle von Dry Gin verwenden wir Pink Gin, der oftmals etwas süßer schmeckt und mit Aromen von Grapefruit, Himbeere oder Rosen versehen ist. Auch beim Wermut greifen wir auf die rosa Variante zurück. Anstelle von Campari mischen wir Sarti unter, einen Bitterlikör, der nach Blutorange, Mango und Passionsfurcht schmeckt. Wir servieren den Cocktail klassisch mit einer eingedrehten Orangenzeste. Wie du siehst, der Drink ist ein Negroni, nur anders.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

So lecker schmeckt Frühling im Glas! Pink Negroni versetzt uns an die Mittelmeerküsten Italiens, ohne, dass wir den heimischen Balkon verlassen müssen. Möchtest du noch mehr Urlaubsgefühl in flüssiger Form zu dir nehmen? Dann mixe dir einen Averna Sour, einen Angelo Azzurro oder einen frischen Limoncello Spritz.

Pink Negroni Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 60 ml Pink Gin

60 ml Wermut rosé gibt es online z.B. hier 🛒

60 ml Sarti

Eiswürfel

2 Orangenzesten Zubereitung Mische in einem hohen Rührglas Gin, Wermut und Sarti.

Fülle das Glas mit Eiswürfeln und rühre gut um, bis sich das Glas kalt anfühlt.

Gib in jedes der zwei Gläser einen Eiswürfel und seihe den Cocktail darüber ab.

Drücke die Orangenzesten darüber aus und lege sie dekorativ auf den Eiswürfel.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.