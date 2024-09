Mediterranes Nudelgericht: schnelle Zitronen-Ricotta-Pasta

Es ist mittags und du hast Hunger. Gleichzeitig hast du aber auch einen Haufen Arbeit vor dir und eigentlich kaum Zeit, etwas zu kochen. Aber bestellen dauert ebenfalls zu lange und eine Tiefkühlpizza ist nicht wirklich eine Option. Keine Sorge, wir sind für dich da! Und zwar mit diesem Rezept für Zitronen-Ricotta-Pasta. Denn das steht in knappen 20 Minuten dampfend und köstlich vor dir.

Zitronen-Ricotta-Pasta: cremiger Nudelgenuss

Die Zutatenliste für Zitronen-Ricotta-Pasta ist überschaubar und ich wette, du kennst drei der Zutaten bereits. Die Rede ist natürlich von Zitronen – am besten in Bio-Qualität, denn du verwendest Saft und Schale – Ricotta und Nudeln. Zusätzlich brauchst du nur Olivenöl, Knoblauch, Salz, Pfeffer und etwas Petersilie. Lecker muss nicht bedeuten, dass du aufwendige Zutaten verwendest.

Welche Nudelsorte du verwendest, ist übrigens relativ egal. Spaghetti verbinden sich ebenso gut mit dem cremigen italienischen Frischkäse wie Fusilli oder Penne. Koche sie in kräftig gesalzenem Wasser al dente – das Wasser sollte so salzig sein wie deine Erinnerung an Meerwasser. Klingt vielleicht extrem, aber du wirst sehen, dass diese ordentliche Menge Salz die Nudeln erst richtig lecker macht. Hebe unbedingt auch etwas von dem Pastawasser auf, denn es ist das Geheimnis für die Cremigkeit der Zitronen-Ricotta-Pasta.

Reibe die Zitronen ab und hacke den Knoblauch. Brate ihn in Olivenöl an und lösche mit etwas Nudelwasser ab. Dann rührst du den Ricotta und die Zitronenschale ein und würzt mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft. Dazu kommen die Nudeln, die sogleich vom Frischkäse umschlossen werden. Da läuft direkt das Wasser im Mund zusammen! Richte die Nudeln mit noch einem extra Schlag Ricotta an und garniere sie mit gehackter Petersilie. Siehst du, das hat doch wirklich nicht lang gedauert und Schnippelarbeit hattest du auch kaum.

Auch lecker: Penne alla Vodka, ein Gericht, das zu Recht ein Internet-Trend geworden ist. Immer wieder lecker sind ebenfalls Knoblauchnudeln mit Parmesan oder die etwas schärfere Variante Spaghetti aglio e olio.