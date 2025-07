Das Nudelgericht für warme Tage: Zitronen-Spaghetti mit Garnelen

Stell dir vor: Nach einem langen Tag am Mittelmeer setzt du dich in eine kleine Strandbar, irgendwo in einem kleinen italienischen Küstenstädtchen. Von der Sonne bist du mehr rot als braun geworden, deine Haare sind voller Sand und alles klebt wegen des Salzwassers. Du bist glücklich, aber müde vom Schwimmen und Sonnen. Und du hast vor allem eins: Hunger! Du bestellst beim Kellner das Tagesgericht: Zitronen-Spaghetti mit Garnelen. Dazu am besten noch einen Cocktail. Während du dir beides schmecken lässt, schaust du der Sonne beim Versinken im Meer zu.

Zitronen-Spaghetti mit Garnelen: Mittelmeer auf dem Teller

Wie könnte man einen Strandtag besser ausklingen lassen? Bevor du deinen nächsten Italien-Urlaub buchst, kannst du noch schnell dieses Gericht nachkochen, das so viele Erinnerungen (oder Wünsche) wach werden lässt. Zitronen-Spaghetti mit Garnelen lassen dich die sonnige Frische des Mittelmeers mit allen Sinnen genießen.

Für dieses Rezept nutzen wir tiefgekühlte Garnelen. Am besten passen Salzwasser-Garnelen dazu. Süßwasser-Garnelen stammen fast immer aus Aquakulturen, während ihre salzigen Kollegen überwiegend im Meer gefangen werden und aromatischer sind. Das führt allerdings oft zu ungewolltem Beifang und Umweltproblemen. Eine Alternative dazu sind Garnelen aus ökologischer Aquakultur, wie es sie meist in Norddeutschland gibt. Das hält den ökologischen Fußabdruck in Grenzen.

Um die Garnelen für die Verarbeitung vorzubereiten, lasse sie langsam, am besten über Nacht, abgedeckt im Kühlschrank auftauen. Sie in warmem Wasser aufzutauen, tut der Struktur der Garnelen nicht gut, sie können zäh werden. Die Zitronen, die wir für dieses Gericht verwenden, sollten Bio sein. Die unbehandelte Schale solcher Bio-Zitronen kannst du bedenkenlos verwenden.

Mehr Meer-Feeling gefällig? Dann probiere doch unsere korsische Kartoffelpfanne. Sie vereint die Aromen der französischen und italienischen Küche. Mehr Nudeln mit Garnelen kannst du mit unserer Spargel-Garnelen-Pasta genießen. Unser Limoncello-Spritz ist der perfekte Cocktail, um unsere Zitronen-Spaghetti mit Garnelen zu begleiten!