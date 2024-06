So erfrischend schmeckt sauer: Probiere diese sommerliche Zitronenlimonade

An heißen Sommertagen ist eine eisgekühlte, prickelnde Limonade genau die Erfrischung, nach der man sich gesehnt hat. Problem: In vielen Limonaden steckt eine Menge Zucker. Unbeschwert lässt sich die Abkühlung dann nicht mehr genießen. Die Lösung liegt aber auf der Hand. Wir machen uns unsere Getränke für den Sommer einfach selbst. So wie diese leckere Zitronenlimonade. Wie viel Zucker da rein kommt, liegt ganz bei dir!

Zitronenlimonade einfach selber machen

Unsere selbst gemachte Zitronenlimonade besteht aus wenigen Zutaten. Du brauchst natürlich Zitronen, etwas Zucker (die Menge kannst du ganz nach Geschmack anpassen), Zitronenmelisse oder Minze, Eiswürfel und Wasser.

Zuerst stellst du einen Sirup her. Koche dafür Wasser mit Zucker in einem Topf für etwa 20 Minuten. Presse in der Zwischenzeit die Zitronen aus und gib den Saft zusammen mit der Melisse (oder Minze) mit in den Topf. Das Besondere: Auch die ausgepressten Zitronenhälften kommen mit hinein.

Lass den Topfinhalt rund 20 Minuten ziehen und gieße den Sirup danach durch ein Sieb in eine Flasche oder Karaffe ab. Nun kommt noch Mineralwasser für den prickelnden Genuss dazu. Wenn du magst, dekoriere deine Limonade mit Zitronenscheiben und gib noch Eiswürfel hinzu.

Für die Zubereitung unserer Limonade verwenden wir die ganze Zitrone. Achte deshalb darauf, unbehandelte Bio-Früchte zu kaufen. So kannst du sicher sein, dass keine Reste von Pflanzenschutzmitteln in deiner Limo landen.

