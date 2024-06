Erdbeer-Maracuja-Limonade: So fruchtig schmeckt nur der Sommer

Was wäre der Sommer ohne leckere Drinks? Mit einem kühlen, spritzigen Getränk in der Hand ist jeder sonnige Tag gleich doppelt so schön. Unsere Erdbeer-Maracuja-Limonade erfrischt, wenn es draußen heiß wird und sorgt für eine säuerlich-frische Abkühlung.

Erdbeer-Maracuja-Limonade: alkoholfreies Sommergetränk

Geht es um erfrischende Sommergetränke, denken viele direkt an alkoholische Drinks. Aperol Spritz, Campari Soda oder Hugo sind nur einige Beispiele. Aber was, wenn man keinen Alkohol trinken möchte? Dann gibt es zwar Alternativen, doch sind diese oftmals langweilig. Apfelschorle oder fertige Limos schmecken eben nicht immer. Mixe dir in so einem Fall doch eine Erdbeer-Maracuja-Limonade! Diese glänzt mit sommerlichen Aromen, einer intensiven Fruchtigkeit und angenehmer Säure. Da werden auch diejenigen nach greifen, die sonst eher alkoholische Getränke trinken!

Für die Zubereitung von Erdbeer-Maracuja-Limonade brauchst du nur wenige Zutaten: Erdbeeren und Maracujas spielen natürlich die Hauptrolle. Und da sie gerade Saison haben, verwenden wir frisches Obst. Abgefüllte Säfte können zwar eine gute Alternative sein, aber nichts geht über den Geschmack frischer, reifer Früchte!

Woran erkennt man eigentlich, ob Maracujas reif sind? Gute Frage! Denn bei diesen verhält es sich anders, als du vielleicht denkst. Kaufst du frische Maracujas im Supermarkt, sind sie meist prall. Schneidest du sie jetzt auf, schmecken sie zu sauer und machen den Mund irgendwie pelzig. Warte lieber, bis die Schale dunkel und runzlig wird und die Früchte einen intensiven Geruch verströmen. Dann sind sie reif.

Unsere Erdbeer-Maracuja-Limonade ist schnell zubereitet und eignet sich somit auch als Last-Minute-Idee. Gib einfach Maracuja- und Erdbeer-Fruchtfleisch in einen Krug, etwas Zuckersirup dazu und stampfe alles einmal durch. Fülle mit Sprudelwasser auf, schmecke mit Zitronensaft ab und garniere mit Minze. Das Fruchtfleisch bleibt im Glas. Magst du das nicht, kannst du das Getränk natürlich vor dem Servieren durchsieben. So kommen alle auf ihre Kosten!

Auch unsere anderen Limonadenrezepte sind perfekt für den alkoholfreien Sommergenuss. So schmeckt die Lavendel-Limonade blumig und nach Ferien in der Provence. Oder kennst du den Pink Drink? Der ist gerade ein virales Rezept aus den sozialen Medien. Möchtest du etwas auf deine Linie achten, mixe dir eine Balsamico-Cola!