Schmeckt nach Urlaub am Meer: fluffige Zitronenrolle

Hast du schon einmal Urlaub im Mittelmeerraum gemacht? Dann ist dir dieser Anblick sicher vertraut: lange Reihen grüner Bäume, an denen leuchtend gelbe Früchte hängen. Zitronen spielen in den Regionen rund um das Mittelmeer in der Küche eine große Rolle – Zitronenlikör und Zitronenlimonade begegnen dir dort auf Schritt und Tritt. Und auch in süßen Gebäcken und Kuchen finden die sauren Früchte Verwendung. Wie in dieser Zitronenrolle mit Biskuitteig und Sahnecreme.

Sommerlicher Kuchengenuss: einfaches Rezept für Zitronenrolle

Sauer macht lustig, aber auch gesund. Zitronen sind eine hervorragende Quelle für Vitamin C. Eine mittelgroße Zitrone enthält etwa 31 Milligramm davon und deckt damit etwa 51 Prozent des täglichen Bedarfs eines Erwachsenen. Darüber hinaus kann der Duft von Zitronen die Stimmung heben und zur Entspannung beitragen. Neben Vitamin C enthalten Zitronen aber auch Flavonoide, also Antioxidantien, die zum Schutz der Zellen beitragen können.

Doch Zitrone ist nicht gleich Zitrone. Zwischen den einzelnen Sorten gibt es große Unterschiede bezüglich Größe, Säure- und Kerngehalt. Und auch der Geschmack variiert von sauer bis süßlich.

Diese Zitronenrolle ist einfach zuzubereiten und zaubert sofort ein Lächeln auf dein Gesicht, denn sie erinnert mit ihrem Geschmack und Duft an Dolce Vita, Sonne, Italien und weckt Urlaubsgefühle. Also, worauf wartest du noch? Backe dir dein ganz eigenes Stück vom Glück und genieße den zarten Geschmack der Zitronenrolle.

Zitronen lassen sich in der Küche wirklich vielseitig einsetzen. Zum Beispiel im Nudelgericht Pasta al Limone. Oder du bäckst dir einen saftigen Kokos-Zitronen-Kuchen mit ihnen. Für das Urlaubsfeeling kannst du dir eine süßsaure Zitronenlimonade zubereiten.