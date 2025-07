Zucchini-Auflauf mit Lachs: leichtes Ofengericht mit viel Geschmack

Du magst Fisch, aber auch Zucchini? Dann haben wir hier das perfekte Rezept für dich: einen unwiderstehlich leckeren Zucchini-Auflauf mit Lachs. Der ist nicht nur Low-Carb und eine Eiweißbombe, sondern verbindet auch knackiges Gemüse mit zartem Fisch und einer cremigen Soße. Lass uns gleich loslegen.

Der Zucchini-Auflauf mit Lachs bietet leichten Genuss

Na klar, vor dem Zubereiten des Zucchini-Auflaufs mit Lachs steht aber erst einmal der Einkauf an. Du brauchst frische Zucchini, Lachsfilets, Parmesan, Sahne, Eier, Petersilie, Zwiebel und eine Zitrone. Speisestärke, Mehl, Muskatnuss, Olivenöl, Salz und Pfeffer hast du wahrscheinlich schon zu Hause.

Ist alles beisammen, beginnst du am besten mit der Zubereitung der Zucchini. Wasche sie und schneide sie mit einem Spiralschneider in Nudelform. Hast du dieses Küchenutensil nicht, kannst du die sogenannten Zoodles auch hinbekommen, indem du das Gemüse in sehr feine Streifen schneidest. Die Zucchini in sehr dünne Scheiben zu teilen, ist aber auch möglich.

Nun geht es an die Soße. Schneide eine Zwiebel in Würfel und dünste sie in Olivenöl an. Bestäube sie mit Mehl und verrühre alles gut miteinander. Nun löschst du nach und nach mit 3/4 der Sahne ab, verrührst alles zu einer klumpenfreien Masse und lässt die Soße zum Andicken köcheln. In der Zwischenzeit vermengst du das Ei mit der übrigen Sahne, geriebenen Parmesan und etwas Speisestärke sowie Salz, Pfeffer und Muskatnuss und gießt es mit in die Soße.

Die Zoodles kommen anschließend in eine Auflaufform, die Soße gießt du darüber. Streue noch den verbliebenen Parmesan darüber und backe alles für 20 Minuten im Ofen. Während der Auflauf im Ofen vor sich hin schmort, wäschst du den Lachs und schneidest die Zitrone in Scheiben. Hole den Auflauf nach 20 Minuten aus dem Ofen, verteile Lachs und Zitronenscheiben auf der Zucchini und schiebe ihn für weitere 20 Minuten bei reduzierter Hitze zurück ins Rohr. Ist der Lachs gar, kannst du den Zucchini-Auflauf mit Lachs endlich servieren.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Es ist Zucchini-Saison und das wird ordentlich gefeiert mit weiteren leckeren und kreativen Zucchinirezepten. Ein wahrer Genuss-Hit: dieser Zucchini-Tomaten-Auflauf. Auch in dieser Zucchini-Reis-Pfanne kannst du das Gemüse gut verarbeiten. Oder probiere mal Zucchini-Falafel aus und interpretiere den Klassiker der orientalischen Küche einfach neu.