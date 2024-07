Dieses Eis aus Zucchini schmeckt besser, als du denkst

Orange, Erdbeere und Pfirsich kennen wir alle als Eis. Aber wie wäre es mal mit einer Zucchini am Stiel? Na ja, nicht ganz. Aber genauso lecker wie die bekannten Früchte! Hier kommt das Rezept für das süße Zucchini-Eis.

Frisch und gesund: Zucchini-Eis am Stiel

Dieses unkonventionelle Zucchini-Eis ist nicht nur ein köstlicher Sommergenuss, sondern punktet auch mit gesunden Eigenschaften. Zucchini sind kalorienarm, reich an Ballaststoffen und enthalten wichtige Vitamine wie Vitamin C, das dein Immunsystem stärkt.

Für dieses besondere Eis brauchst du nur ein paar Zutaten, die du wahrscheinlich schon zu Hause hast. Neben Zucchini kommen unter anderem frischer Ingwer, Honig und Zitronensaft ins Spiel. Die geben dem Eis eine angenehme Süße und gleichzeitig eine frische Schärfe. Minze gibt dem Eis eine herrlich aromatische Note und Kokosblütenzucker rundet den Geschmack perfekt ab.

Die Zubereitung ist kinderleicht: Beginne damit, die Zucchini zu putzen, zu waschen und fein zu raspeln. Der Ingwer wird ebenso fein gerieben und beides vermischt. Dann kommen noch Minze und die weiteren Zutaten hinzu. Diese Mischung verteilst du auf Eisförmchen und lässt sie eine Stunde einfrieren. Danach steckst du die Stiele hinein und gibst dem Eis noch einige Stunden, um perfekt durchzufrieren.

Zucchini-Eis ist nicht nur eine originelle Abwechslung zu herkömmlichen Eissorten, sondern ermöglicht es dir auch, dein Lieblingsgemüse in einer ganz neuen Form zu genießen. Es ist ideal, um an heißen Tagen für eine gesunde Erfrischung zu sorgen. Trau dich, dieses ungewöhnliche Rezept auszuprobieren, und begeistere deine Familie und Freunde mit einem Eis, das sowohl überrascht als auch schmeckt.

Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien 8 Eisstiele

8 Eisformen Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini

10 g Ingwer

3 EL Kokosblütenzucker

5 g Minze

50 ml Zitronensaft

2 EL Honig Zubereitung Putze zuerst die Zucchini, wasche sie und reibe sie fein. Den Ingwer schälst du ebenfalls und reibst ihn dann fein.

Mische die Zucchini mit Kokosblütenzucker und dem geriebenen Ingwer. Wasche die Minzblätter, schüttele sie trocken, hacke sie klein und vermische sie dann mit der Zucchinimischung. Verteile alles gleichmäßig auf 8 Eisförmchen.

Presse den Saft aus einer Zitrone und vermische ihn mit 450 ml Wasser und etwas Honig. Fülle die Mischung in die Eisförmchen, die schon mit der Zucchinimischung befüllt sind.

Lass das Ganze etwa 1 Stunde im Tiefkühlfach anfrieren. Stecke dann die Holzstiele hinein und friere alles für weitere 3 Stunden durch.

