Was eine Londoner Oper mit dem Pfirsich-Melba-Eisbecher zu tun hat

Ein Pfirsich-Melba-Eisbecher darf im Sommer als Dessert auf keinen Fall fehlen. Der Klassiker ist zwar recht simpel zusammengesetzt, aber in der Kombi aus Vanille, Pfirsich und Himbeeren einfach himmlisch lecker. Wie du den Eisbecher auch zu Hause hinbekommst und woher der Name eigentlich kommt, erfährst du hier.

Einen originalen Pfirsich-Melba-Eisbecher darfst du dir nicht entgehen lassen

Zu einem perfekten Essen gehört immer ein leckeres Dessert. Hast du selbst schonmal den Pfirsich-Melba-Eisbecher bestellt? Ein Bett aus Himbeeren mit frischen Pfirsichen und cremigem Vanilleeis: einfach unwiderstehlich. Aber wieso eigentlich Melba?

Der Name geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die australische Opernsängerin Nellie Melba war zu ihrer Zeit ein echter Star und schaffte 1892 sogar den Sprung nach Europa. Ein Jahr lang spielte die Künstlerin am Londoner „Royal Opera House“ und fand schnell viele Bewunderer.

Einer ihrer Fans war der Küchenchef des Hotels, in dem Melba zu dieser Zeit wohnte. Für sein großes Idol schuf Auguste Escoffier das Dessert, das wir bis heute unter „Pfirsich Melba“ kennen. Namensgeberin war also nicht der Erfinder selbst, sondern die Dame, die den Eisbecher als erste verputzen durfte. Nach 1899 wurde der Nachtisch dann regelmäßig von Escoffier unter dem neuen Namen serviert, und so setzte er sich bis heute durch.

Wenn du kein Eiscafé in deiner Nähe hast, solltest du unbedingt einen Versuch zu Hause wagen. Die Zubereitung ist gar nicht kompliziert. Alles, was du brauchst, ist Vanilleeis, Pfirsiche und Himbeeren. Du kannst es dir besonders einfach machen, indem du fertiges Eis und Dosenpfirsiche verwendest. Mit ein bisschen mehr Zeit kannst du aber auch ganz einfach dein Vanilleeis selbst machen.

Auch die Pfirsiche solltest du selbst vorbereiten. Zwar schmeckt die Variante aus der Dose auch gut, doch frische Früchte geben dem Ganzen eine ganz besondere Note. Dafür müssen die Pfirsiche erst geschält und dann gezuckert werden. Das Gute: Du kannst selbst entscheiden, wie süß du deinen Nachtisch magst.

Mit der Himbeersoße zusammen ergibt alles eine himmlische Kombination. Nellie Melba würde unser Rezept sicher auch lieben! Probiere es unbedingt mal aus. Wenn du noch mehr Eisbecher diesen Sommer selbst machen möchtest, solltest du unbedingt auch diesen leckeren Kiwi-Eisbecher machen. Oder einen Coupe Dänemark? Der klassische Amarena-Becher darf natürlich auch nicht fehlen.