Zucchini und Ei sind eine perfekte Kombi! Hier ist der Beweis dafür

Sommerzeit ist Zucchini-Zeit, darüber lässt sich nicht streiten. Sobald die ersten Sommerkürbisse reif werden, kann ich es gar nicht abwarten, zahlreiche, köstliche Rezepte daraus zuzubereiten. Besonders gern esse ich zur Zeit dieses Zucchini-Feta-Omelett. Das macht dein Frühstück zu etwas Besonderem, schmeckt würzig und hält noch dazu lange satt. Und das Beste: Es braucht nur knapp 15 Minuten in der Zubereitung. Hier ist das Rezept.

Dieses Frühstück hat es in sich: Zucchini-Feta-Omelett

Wenn ich mir schon morgens etwas Gutes tun möchte, dann gibt es bei mir etwas mit Ei. Ich gehöre zu den Menschen, welche die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen nur selten ohne einen Extrasnack durchstehen können. Eierspeisen halten mich dagegen länger satt, manchmal schaffe ich es sogar ohne eine Zwischenmahlzeit. Dabei mag ich alles, von gekochtem Ei über Rührei bis hin zu Omelett. Damit mir nicht langweilig wird, kombiniere ich das Ei immer gern mit neuen Zutaten.

Meine neueste Entdeckung ist dieses Zucchini-Feta-Omelett. Das ist innerhalb von nur 15 Minuten fertig und schmeckt einfach umwerfend – würzig, saftig und dank Petersilie und Minze erfrischend kräuterig. Ja, du hast richtig gelesen. Minze schmeckt nicht nur als Tee, sondern ist ein heimlicher Zutatenstar, der jedem Gericht eine frische, mediterrane Note verleiht.

Die Zubereitung eines Zucchini-Feta-Omeletts ist sehr einfach. Beginne damit, die Zucchini in dünne Scheiben zu schneiden. Erhitze einen großzügigen Schluck Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zucchini darin an, bis sie goldbraun sind. Währenddessen mischst du aus Eiern, Salz, Pfeffer und Feta eine Masse für das Omelett an. Gieße sie über die gebratenen Zucchinischeiben und lass das Ganze kurz stocken. Zum Schluss kommen noch Kräuter darüber, bevor du das Omelett zusammenklappst. Streue noch etwas mehr Feta darüber, wenn du magst und serviere es mit frischem Brot.

Zucchini und Ei sind eine herrliche Kombi zum Frühstück. Probiere doch auch mal dieses Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse, Zucchini-Ei-Nester oder ein Zucchini-Tomaten-Omelett.

Zucchini-Feta-Omelett Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Zucchini

2 EL Olivenöl

2 Eier

70 g Feta plus mehr nach Geschmack, vegetarisch

Salz und Pfeffer

1 EL geschnittene Kräuter z.B. Petersilie oder Minze Zubereitung Schneide die Zucchini in sehr dünne Scheiben.

Erhitze das Olivenöl in einer beschichteten Pfanne 🛒 und brate die Zucchini darin goldbraun an.

Verquirle derweil die Eier mit zerbröseltem Feta, Salz und Pfeffer.

Reduziere die Temperatur und gieße die Eimasse über die Zucchinischeiben. Lass sie stocken und brate und wende das Omelett, wenn du magst.

Bestreue das Omelett mit den Kräutern und klappe es zusammen. Garniere es nach Bedarf mit noch mehr Feta.

