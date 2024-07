Zucchini-Grillspieße mit Feta: ultimativer Grillgenuss

Der Sommer ist etwas so Vergängliches, dass man jeden schönen Tag genießen möchte. Also lass uns grillen! Die Getränke stehen schon kalt, die Kohlen sind heiß. Was wollen wir heute auf den Rost legen? Vielleicht muss es mal kein Fleisch sein, das gab es die letzten Male genug. Die Zucchini da hinten im Garten ist reif, warum also nicht einfach die verwenden? Komm, wir machen Zucchini-Grillspieße mit Feta!

Einfaches Rezept für Zucchini-Grillspieße mit Feta

Zucchini-Grillspieße mit Feta sind eine hervorragende Wahl für gesellige Grillabende, denn sie sehen so gut aus, dass sie direkt zum Star des Essens werden. Du schichtest nicht einfach geschnittene Zucchini und Feta hintereinander auf einen Spieß, sondern umwickelst den Käse mit der Zucchini. Das führt dazu, dass der Feta nicht so sehr schmilzt. Perfekt also, denn dann hast du später weniger zu putzen! Die Käsestücke werden mit frischen Kirschtomaten voneinander getrennt, was einen hübschen Farbklecks ergibt.

Denk unbedingt daran, Zucchini vor dem Verarbeiten zu probieren. Schmeckt sie bitter, kannst du sie leider nicht essen. Dann enthält sie nämlich den Stoff Cucurbitacin, einen Schutzstoff der Pflanze. Dieser kann Vergiftungserscheinungen auslösen. Aber keine Sorge: In Zucchini aus dem Supermarkt wurde dieser in den meisten Fällen weggezüchtet, aber Zucchini aus dem eigenen Garten sollten probiert werden. Manchmal werden diese mit Zierkürbissen bestäubt, bei denen der Stoff noch vorhanden ist.

Neben Zucchini und Feta benötigst du für die Zubereitung der Zucchini-Grillspieße mit Feta nur wenige Zutaten: Tomaten, je süßer, desto besser, Olivenöl, Salz, Pfeffer und frische Kräuter wie Oregano oder Thymian. Hobele die Zucchini und schneide den Feta in Würfel. Nun umwickelst du die Würfel mit der Zucchini und steckst sie abwechselnd mit den Kirschtomaten auf Holzspieß. Rühre eine Marinade aus Olivenöl, Salz, Pfeffer und Kräutern an und bepinsele die Spieße damit. Auf dem Grill benötigen die Spieße nur wenige Minuten, bis die Zucchini zart und der Feta leicht geschmolzen ist. Dann heißt es nur noch genießen!

Bereite über deinen Tag weitere leckere Zucchini-Gerichte zu, solange sie Saison hat. So ist Zucchini-Frittata zum Frühstück ein perfekter Start. Ein Zucchini-Bulgur-Salat mit Feta ist ein leichtes Mittagessen. Und Abends essen wir gerne Zucchini-Focaccia mit Ricotta.