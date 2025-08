Für diese köstlichen Küchlein brauchst du nur 4 Zutaten

Hast du schon mal von Zucchini-Hirseküchlein gehört? Nein? Dann wird’s aber Zeit! Dieses geniale Rezept besteht aus gerade einmal vier Zutaten – ja, tatsächlich nur vier! Keine langen Einkaufslisten, kein Schnickschnack. Und das Beste? Die kleinen Küchlein sind wahre Superhelden für deine Ernährung.

Kleine Kraftpakete: Zucchini-Hirseküchlein

Bei den Superhelden handelt es sich um Hirseflocken. Die kleinen Kraftpakete stecken voller Eisen, das dich fit und vital hält. Bye-bye Müdigkeit! Dazu gesellen sich knackige Zucchini und süße Karotten – die bringen Farbe ins Spiel und liefern auch jede Menge Nährstoffe. Eier sorgen dafür, dass das Ganze schön zusammenhält. Gesund, unkompliziert und lecker – was will man mehr?

Das Rezept ist kinderleicht: Gemüse klein häckseln, alles vermischen, in Förmchen füllen und ab in den Ofen. In 20 Minuten zauberst du dir fluffige, goldbraune Küchlein auf den Teller, die nicht nur gut aussehen, sondern auch fantastisch schmecken.

Zucchini-Hirseküchlein sind wunderbar vielseitig und machen sich großartig als Snack, Beilage oder sogar als Hauptmahlzeit. Ob mit einem knackigen Salat, einem frischen Kräuterdip oder einfach pur für die Brotbox, die Zucchini-Küchlein lassen keine Wünsche offen. Auch auf der nächsten Party sind sie ein tolles Fingerfood.

Die kleinen Kuchen sind ebenfalls perfekt für kleine Hände! Wenn du Kinder hast, werden sie diese handlichen Küchlein lieben und du kannst dir sicher sein, dass sie was Gesundes essen. Vor allem, wenn du sie in hübschen kleinen Gugelhupfformen backst. Ach, und für Meal Prep sind sie ebenso ein Traum. Einfach vorbereiten, einfrieren und bei Bedarf auftauen.

Kurz gesagt: Die Zucchini-Hirseküchlein sind der perfekte Mix aus schnell, gesund und einfach lecker. Probier sie aus und lass dich begeistern!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Snackrezepte kann man nie genug haben. Das sehen wir in der Leckerschmecker-Redaktion ganz genau so. Daher bereiten wir gerne herzhaft-süße Beeren-Brie-Muffins zu oder Zucchini-Knoblauch-Bites. Hast du Lust auf eine Kleinigkeit mit Fleisch, dann ist paniertes Kokos-Hähnchen das richtige für dich.

Zucchini-Hirseküchlein Vanessa 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 12 Mini-Gugelhupfformen Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

1 Karotte

4 Eier

100 g Hirseflocken online z.B. hier 🛒 Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche die Zucchini und die Karotte und häcksle sie klein.

Vermische das Gemüse mit den Eiern und den Hirseflocken und fülle die Masse in kleine Förmchen.

Backe die Zucchini-Hirseküchlein für ca. 20 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.