Von diesen Zucchini-Knoblauch-Bites bekommst du nicht genug

Du kennst das doch garantiert auch: Du hast noch ein wenig Gemüse im Kühlschrank, aber eigentlich viel mehr Lust auf knuspriges Fingerfood. Dein Gewissen sagt dir allerdings, dass du das Gemüse unbedingt noch verarbeiten musst. Warum also nicht einfach beides miteinander verbinden? Genau das bringen dir diese knusprig würzigen Knoblauch-Bites. Sie sind kinderleicht und schnell nachgemacht, also probiere sie gleich aus!

Zucchini-Knoblauch-Bites: Snack (fast) ohne schlechtes Gewissen

Die Zucchini-Knoblauch-Bites bieten sich in so ziemlich allen Situationen an. Völlig egal, ob als Snack auf der Couch beim Filmabend, als Beilage zu einem frischen Salat auf dem Esstisch oder als würzige Häppchen beim Picknick oder der nächsten Wanderung. Sie werden garantiert allen schmecken und sind mit der selbstgemachten Tomatensoße so richtig gut.

Wenn wir an Gemüse denken, kommen uns solche schmackhaften Ideen doch irgendwie viel zu selten in den Kopf. Und das, obwohl es doch bereits so viele Rezepte gibt, die für knusprige Gemüsesnacks stehen. Angefangen bei den klassischen Reibekuchen bis hin zu Pastinaken-Möhren-Puffern. Da liegen solche Snacks, wie unsere Zucchini-Knoblauch-Bites doch eigentlich ganz nah.

Zucchini eignen sich für diese kleinen Köstlichkeiten besonders gut, da sie einen milden Eigengeschmack haben und sich wunderbar verarbeiten lassen. Du musst allerdings darauf achten, dass du sie ordentlich auspresst, damit die Bites am Ende auch wirklich knusprig werden.

Drücke die Zucchiniraspeln dazu mehrmals mit einem sauberen Küchentuch aus. Du kannst auch eine Küchenrolle nehmen und die Zucchini pressen, bis keine Flüssigkeit mehr austritt. Je ordentlicher und fester sie ausgepresst werden, desto besser wird das Endergebnis. Während die Bites im Backofen knusprig gebraten werden, kannst du den Tomatendip anrühren und es dir schmecken lassen.

Zucchini-Knoblauch-Bites Dominique 5 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Bites: 1 mittelgroße Zucchini

2 Knoblauchzehen

2 EL Schnittlauch frisch, optional 1 EL getrocknet

1 EL Petersilie frisch, optional 1/2 EL getrocknet

1 TL Basilikum frisch, optional 1/2 TL getrocknet

1 TL Oregano frisch, optional 1/2 TL getrocknet

1 Ei Größe M

40 g Semmelbrösel

25 g Parmesan

1 Prise Salz und Pfeffer Für den Dip: 1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

1 TL Tomatenmark

200 g passierte Tomaten

1 TL Oregano getrocknet

1/2 Basilikum

1 Prise Zucker

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas Chiliflocken optional, nach Geschmack Zubereitung Wasche die Zucchini und entferne die Enden. Reibe sie mit einer groben Reibe 🛒 klein und leg die Raspeln in ein sauberes Küchentuch. Drücke so viel Flüssigkeit wie möglich aus, damit die Bites am Ende knusprig werden.

Ziehe den Knoblauch ab und reibe ihn fein.

Wasche die frischen Kräuter, tupfe sie trocken und schneide sie fein.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermenge in einer großen Schüssel die Zucchiniraspeln mit dem Ei, Knoblauch, Semmelbröseln, Parmesan und den gehackten Kräutern. Würze die Masse mit Salz und Pfeffer und vermische sie gut. Sollte sie zu klebrig werden, füge etwas mehr Semmelbrösel hinzu.

Forme mit deinen Händen etwa anderthalb Esslöffel große Bällchen, setze sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und drücke sie leicht flach.

Backe die Bites für 15-18 Minuten, bis sie goldbraun sind. Wende sie nach der Hälfte der Zeit einmal vorsichtig.

Bereite währenddessen den Dip zu. Schäle die Schalotte und den Knoblauch und schneide beides sehr fein.

Erhitze etwas Öl in einem kleinen Topf und brate Schalotte und Zwiebel an, bis sie glasig sind.

Rühre das Tomatenmark ein und röste es kurz mit an. Gieße dann die passierten Tomaten dazu.

Würze die Mischung mit Oregano, Basilikum, Zucker, Salz, Pfeffer und, wenn du magst, etwas Chili. Lass den Dip bei niedriger Hitze für etwa 10 Minuten köcheln, bis er etwas eindickt.

Genieße den Dip so wie er ist zu den Bites oder püriere ihn mit einem Stabmixer 🛒 zur gewünschten Konsistenz.

