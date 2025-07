Der perfekte Sommer-Snack: Zucchini im frittierten Teigmantel

Zucchini sind für mich die Allrounder unter dem Gemüse. Aber so richtig zum Star werden sie erst, wenn sie in einem knusprigen Teigmantel baden dürfen. Dieses Rezept für Zucchini im frittierten Teigmantel ist schnell gemacht, herrlich würzig und einfach zum Reinbeißen gut!

So bereitest du die Zucchini im frittierten Teigmantel zu

Das Sprudelwasser macht den Teig fluffig, Parmesan sorgt für die extra Portion Umami, und mit einem Dip deiner Wahl ist der Snack einfach perfekt. Ob als Vorspeise, Fingerfood oder Gemüse-Highlight, unsere Zucchini im frittierten Teigmantel werden garantiert wegschnabuliert.

Das Tolle: Du brauchst gar nicht viele Zutaten dafür. Nur ausreichend Zucchini, um alle hungrigen Mäuler satt zu bekommen, Mehl, Sprudelwasser, Gewürze deiner Wahl, etwas Backpulver und natürlich Öl zum Frittieren. Wenn du möchtest, kannst du zusätzlich etwas geriebenen Parmesan in den Teig geben. Das sorgt für extra Geschmack und Knusprigkeit!

Zuerst wäschst du die Zucchini und schneidest sie in Scheiben. Diese sollten zwischen einem halben und einem Zentimeter dick sein. Danach rührst du die Teigmischung an. Einfach alle Zutaten dafür in einer Schüssel gut miteinander verrühren. Im Anschluss tunkst du die Zucchinischeiben in den flüssigen Teig und frittierst sie im Öl, das du zuvor auf die entsprechende Temperatur erhitzt hast. Einmal frittiert, dürfen sie auf etwas Küchenpapier abtropfen. Dann kannst du sie snacken!

Natürlich kannst du beim Teig kreativ werden, vor allem, was die Gewürzmischung angeht. Knoblauchpulver zum Beispiel gibt allem eine noch herzhaftere Note und Zitronenabrieb bringt ein frisches Aroma. Lecker!

Und was wäre ein knuspriger Snack ohne den passenden Dip? Unsere Favoriten sind Aioli, Tomaten-Salsa und Honig-Senf-Dip. Guten Appetit!

Wir feiern die Zucchini-Saison – und zwar mit allerlei leckeren Rezepten. Wie wärs als nächstes mit Zucchini-Scarpaccia oder Zucchini-Parmesan-Puffer? Und wenn du auf der Suche nach einem Low-Carb-Snack bist, sind diese Zucchini-Chips genau richtig!

Zucchini im frittierten Teigmantel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Zucchini

270 g Mehl Type 550

1 TL Backpulver

1/2 TL Paprikapulver edelsüß, z.B. dieses hier 🛒

1/2 TL Rosmarin

Salz und Pfeffer nach Geschmack

350 ml Sprudelwasser

50 g Parmesan gerieben

Öl zum Frittieren Zubereitung Wasche die Zucchini gründlich und schneide sie in etwa 0,5 bis 1 cm dicke Scheiben.

Gib das Mehl, das Backpulver, Paprikapulver, Rosmarin, Salz und Pfeffer in eine große Schüssel.

Rühre das Sprudelwasser langsam unter, bis ein glatter, dickflüssiger Teig entsteht.

Hebe den geriebenen Parmesan unter den Teig.

Erhitze das Öl in einem Topf oder einer tiefen Pfanne auf ca. 170–180 °C.

Tauche die Zucchinischeiben nacheinander in den Teig, sodass sie rundum bedeckt sind.

Lass die Zucchinischeiben vorsichtig ins heiße Öl gleiten. Frittiere sie goldbraun – das dauert etwa 3–4 Minuten pro Seite.

Nimm die Zucchini mit einer Zange oder einem Schaumlöffel 🛒 heraus und lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Serviere sie heiß, gerne mit einem Dip deiner Wahl.

