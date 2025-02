Zucchini-Kartoffelpuffer: schnell, raffiniert und lecker

Ich liebe Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Jedes Mal, wenn ich die Reibekuchen in der Pfanne brate, erinnere ich mich an meine Kindheit. Schon allein der Geruch versetzt mich in eine Zeit, in der ich neben meiner Mami in der Küche stand und es gar nicht erwarten konnte, bis der erste Puffer auf meinem Teller lag. Heute wandeln wir das klassische Rezept ein wenig ab und bereiten Zucchini-Kartoffelpuffer zu.

Reibekuchen mal anders: knusprige Zucchini-Kartoffelpuffer

Zubereitet werden die Kartoffelpuffer mit Zucchini wie klassische Reibekuchen. Du reibst neben den Kartoffeln allerdings noch Zucchini klein und rührst sie mit in den Teig. Dann backst du die Puffer in einer Pfanne mit Öl aus. Das geht kinderleicht und die Zucchini-Kartoffelpuffer sind ruckzuck fertig. Gegessen werden sie mit Tomatensalsa, Zaziki, Kräuterquark oder Sour Cream.

Das macht sie zu einem hervorragenden Gericht, wenn du nicht viel Zeit oder keine wirkliche Lust zum Kochen nach einem anstrengenden Tag hast. Aber auch als schnelles Lunch in der Mittagspause oder als Snack zwischendurch eignen sich die Puffer bestens.

Der Duft der gebratenen Zucchini-Kartoffelpuffer wird dein Zuhause mit einem verlockenden Aroma erfüllen. Ich finde, diese Variante kann es absolut mit den klassischen Reibekuchen aufnehmen. Bei mir kommen die Puffer immer häufiger auf den Tisch.

Und auch diese leckeren Varianten von Kartoffelpuffern solltest du gleich mit ausprobieren. Die Sauerkrautpuffer sind deftig und so richtig lecker, wenn du sie mit einem Radieschen-Schmand servierst. Auch die knusprigen Kartoffel-Käse-Puffer sind herzhaft und überzeugen mit würzigem Käsegeschmack. Unser Pastinaken-Kartoffel-Puffer werden mit Parmesan und Knoblauch verfeinert.

Ich kann mich nicht entscheiden, welche Variante ich am leckersten finde. Probiere einfach alle Rezepte aus und bilde dir deine ganz eigene Meinung.