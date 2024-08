Diese Zucchini-Mandel-Muffins sind zwar gesund, schmecken aber nicht so

Eine köstliche Nascherei, die nicht nur hervorragend schmeckt, sondern auch noch gut für deine Gesundheit ist? Hier kommen die Zucchini-Mandel-Muffins wie gerufen.

Zucchini-Mandel-Muffins: dein gesunder Genuss

Mit Vitamin A, essenziellen Mineralstoffen und Antioxidantien unterstützt die Zucchini deine Gesundheit. Ganz nebenbei bringt sie eine herrliche Feuchtigkeit in die Muffins, was wiederum den Bedarf an zusätzlichen Fetten reduziert. Die Mandeln in deinen Muffins sind außerdem kleine Stars. Sie liefern gesunde Fette, Eiweiß und Ballaststoffe und bringen wichtige Nährstoffe wie Vitamin E und Magnesium mit in den Teig. Zusätzlich sorgen sie für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl.

Du verarbeitest die Zutaten zu einem Teig, der das Beste aus süßen und nussigen Aromen vereint und der durch eine Prise Zimt abgerundet wird. Dieser entfaltet sich in den Muffinformen zu den kleinen Naschereien. Mit den Zucchini-Mandel-Muffins holst du dir einen gesunden Snack nach Hause, der deinem Körper Gutes tut und dabei unwiderstehlich lecker ist.

Dieses Rezept ist vor allem für Backanfänger geeignet. Es geht schnell und ist ohne Hilfsmittel einfach zubereitet. Das Proteinpulver kannst du natürlich auch weglassen, wir finden einen kleinen Extra-Protein-Kick allerdings immer klasse. Du kannst die Eier auch durch aufgeweichte Leinsamen austauschen. Dann wird dein Rezept im Handumdrehen auch noch vegan. Die Muffins kommen übrigens ganz ohne Zucker aus, ist dir das schon aufgefallen? Sie sind sehr gesund, auch wenn die Muffins gar nicht so schmecken. Groß und Klein werden sie lieben.

