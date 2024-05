Zucchini-Pie aus dem Ofen: leichte Sommerküche

Gib das Mehl, das Salz und anschließend die kalte, in Stücke geschnittene Butter in eine Schüssel und knete die Zutaten mit den Händen zu einem Teig. Sobald du einen glatten Teig ohne Butterstückchen mehr hast, gibst du das Ei hinzu und knetest es mit ein.

Forme den Teig zu einer flachen Kugel, wickelst ihn in Frischhaltefolie und stellst ihn für 1 Stunde im Kühlschrank kalt.

