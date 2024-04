Zucchini-Risotto: cremig mit Parmesan und Butter

Risotto ist ein vielseitiges Reisgericht, das langsam in einer Pfanne zubereitet wird. Das hält den Abwasch gering und sorgt für intensive Aromen. Parmesan und Butter machen dein Gericht schön cremig. Unsere heutige Variation verwendet ein Gemüse, das du sicher meistens im Kühlschrank hast: Das Zucchini-Risotto ist ein bodenständiges und leckeres Gericht für die ganze Familie.

Nicht nur Pizza oder Pasta: Wag‘ dich mal ans (Zucchini-) Risotto!

Eines der bekanntesten Gerichte Italiens das Risotto. Ursprünglich stammt es mit Safran gewürzt aus der reichen und mächtigen Mailänder Oberschicht. Die Zubereitung dieses Gerichts hat den Ruf, aufgrund des ständigen Rührens etwas ermüdend zu sein. Was du dafür brauchst, ist vor allem Geduld, aber deine Mühe wird sich lohnen. In einer Pfanne schwitzt du dafür Zwiebeln an und brätst das Gemüse, das du verwenden willst. Wir nehmen Zucchini für unser Risotto. Den Reis gibst du anschließend dazu. Dadurch kann er alle Aromen besonders gut aufnehmen.

Du kochst ihn langsam in einer Pfanne, indem du unter wiederholtem Rühren nach und nach mehr heiße Flüssigkeit dazugibst. Der Reis sollte im Ergebnis noch bissfest sein, das Gericht aber eine cremige Textur haben. Das erreichst du auch, indem du eine ordentliche Portion Parmesan und Butter untermischst.

Dein Zucchini-Risotto solltest du bei der Zubereitung zwar immer wieder, aber nicht zu stark umrühren. Sonst zerkleinerst du sonst nach und nach die Reiskörner und dein Gericht dadurch nicht cremig, sondern klebrig wird.

Ich empfehle dir, für die Zubereitung speziellen Risotto-Reis zu verwenden. Typische Sorten sind Vialone Nano und Arborio. Diese zeichnen sich durch einen höheren Anteil an Amylose aus, eine Stärkesorte, die weniger stark klebt und für eine sämige Konsistenz sorgen. Außerdem bleibt der Kern eher bissfest.

Ein Risotto ist vielseitig. Du kannst unser Rezept ganz nach Belieben verändern und zum Beispiel das Gemüse verwenden, das du eben gerade dahast. Aber auch der Klassiker, das Risotto alla Milanese, schmeckt unglaublich gut und etwas exotisch, weil er traditionell mit Safran zubereitet wird. Möchtest du es etwas ausgefallener, schmeckt ein Risotto mit Sauce hollandaise schmeckt. Und ein tolles Gericht für die Spargelsaison ist das Spargel-Risotto.