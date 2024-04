Risotto mit Sauce hollandaise: cremiges Genussrezept

Erhitze Öl in einem Topf und schwitze Zwiebel und Reis darin glasig an.

Gieße nun nach und nach immer nur so viel Brühe in den Topf, dass der Reis gerade so damit bedeckt ist. Wenn die Flüssigkeit verdampft ist, gieße neue Brühe nach. Rühre zwischendurch immer wieder um.