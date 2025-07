Dieses Ofengericht mit mediterranem Flair macht die Zucchini zum Star

Gefüllte Zucchini sind ja schon was Feines, aber diese Variante toppt alles! Hier kommt Ricotta ins Spiel, dazu getrocknete Tomaten, Oliven und Kräuter. Der kleine Extra-Twist mit Knoblauch macht das Rezept einfach unwiderstehlich. Ob als leichtes Mittagessen, beeindruckendes Abendessen oder Beilage bei deinem nächsten Dinner – diese Zucchini-Schiffchen mit Ricotta-Füllung werden bei dir garantiert zum Dauerbrenner.

So einfach zauberst du Zucchini-Schiffchen mit Ricotta-Füllung

Zucchini: ein oft unterschätztes Küchenwunder, aus dem man unendlich viele tolle Gerichte zaubern kann. Obwohl sie zu 95 Prozent aus Wasser besteht, schmeckt sie trotzdem nicht langweilig. Darüber hinaus ist sie superleicht und nährstoffreich: Vitamin C, Kalium und sogar ein bisschen Ballaststoffe stecken in ihr. Sie ist quasi der Freund, der auf jeder Party eingeladen ist, weil sie sich mit allem gut versteht. In unserem Rezept harmoniert sie perfekt mit Ricotta, getrockneten Tomaten, Oliven, Knoblauch sowie Thymian und Oregano.

Stell dir am besten mal den Geschmack vor, wenn diese Zutaten zusammenkommen. Die gebackene Zucchini ist herrlich zart und nimmt in ihrer leicht süßlichen Art perfekt die Aromen der Füllung auf. Der Ricotta mit seiner milden, fast cremigen Frische bildet das weiche, warme Herz der Füllung. Dazu der salzige Kick der schwarzen Oliven. Sie bringen mediterranes Flair. Die getrockneten Tomaten steuern eine konzentrierte Süße bei, die an heiße Sommertage in Italien erinnert, während der Knoblauch mit seinem markanten Aroma alles abrundet.

Und als ob das noch nicht genug wäre, bringt ein kleiner Hauch von Pecorino obendrauf die perfekte Balance aus Umami und Eleganz. Klingt unglaublich lecker? Finden wir auch!

Das Gericht ist leicht, aber nicht langweilig. Es ist würzig, aber nicht erdrückend. Es tanzt irgendwo zwischen frischer Leichtigkeit und wohltuendem Comfort Food – perfekt für alle, die beim Essen einen kleinen Ausflug in den Mittelmeerraum machen wollen, ohne die Küche zu verlassen.

Und das Beste kommt zum Schluss: Die Zucchini-Schiffchen sind ganz leicht und ohne viel Aufwand zubereitet. Ideal, nach einem langen Tag im Büro, wenn du dich nach einem Wohlfühlgericht sehnst, dass dennoch gesund und ausgewogen ist.

Halbiere und höhle die Zucchini dafür aus. Hacke das Innere klein und vermenge es mit klein geschnittenen getrockneten Tomaten, Oliven, Ricotta, Knoblauch, Pecorino und Gewürzen. Dann befüllst du die ausgehöhlten Zucchini damit und backst sie etwa 20 Minuten im Ofen. Fertig sind die Zucchini-Schiffchen mit Ricotta-Füllung!

Im Sommer essen wir am liebsten Zucchini! Bei uns kommen als nächstes gefüllte Zucchini mit Mozzarella und Tomaten und gefüllte Zucchini mit Ziegenkäse und Pankohaube auf den Tisch. Auch lecker: gefüllte Zucchini mit Hackfleisch und Käse. Guten Appetit!

Zucchini-Schiffchen mit Ricotta-Füllung Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Zucchini

30 g getrocknete Tomaten

30 g schwarze Oliven entsteint

1 Knoblauchzehe

150 g Ricotta

1 TL Thymian

1 TL Oregano

1 EL Pecorino frisch gerieben

1 TL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Halbiere die Zucchini der Länge nach und höhle sie aus. Hacke das Innere fein und stelle es beiseite.

Heize den Backofen auf 200 °C vor.

Schneide die getrockneten Tomaten und die Oliven klein. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Vermische die gehackten Zucchini, Tomaten, Oliven, Ricotta, Knoblauch, Thymian, Oregano, Pecorino, Olivenöl, Salz und Pfeffer in einer Schüssel.

Fülle die Masse gleichmäßig in die Zucchini-Hälften und lege sie in eine ofenfeste Form 🛒

Backe die Zucchini ca. 20–25 Minuten, bis sie weich und leicht gebräunt sind.

Serviere und genieße die Zucchini-Schiffe warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.