Zucchini-Schüttelpizza: Diese Pizza ist bodenlos lecker

Was zum Kochlöffel ist eine Zucchini-Schüttelpizza? Wahrscheinlich trägt sie diesen Namen, weil Italiener bei ihrem Anblick verständnislos den Kopf schütteln. Alle anderen jedoch werden sich begeistert die Finger nach ihr lecken. Bei der Schüttelpizza handelt es sich nämlich um eine moderne Neuauflage der klassischen Pizza. Sie hat keinen Teigboden und ist daher sowohl für die glutenfreie als auch kohlenhydratarme Ernährung bestens geeignet. Ganz nebenbei ist die Zubereitung kinderleicht. Los geht’s!

Zucchini-Schüttelpizza: teigfrei und low carb

Die Schüttelpizza verdankt ihren Namen aber tatsächlich ihrer Zubereitungsmethode. Alle Zutaten werden in einen Behälter getan, ordentlich geschüttelt und anschließend auf ein Backblech mit Backpapier geschüttet. Nachdem du unsere Zucchini-Schüttelpizza probiert hast, bevorzugst du deine Pizza nur noch geschüttelt, nicht gerührt.

Damit die Ballaststoffe in deiner Mahlzeit nicht zu kurz kommen, reiben wir frische Zucchini und verarbeiten sie zusammen mit körnigem Frischkäse, Magerquark, Ei und geriebenem Käse zu einem äußerst eiweißreichen und leckeren „Teig“. Dafür kannst du die Zutaten alle in eine verschließbare Schüssel geben und ordentlich durchschütteln. Wenn du keinen verschließbaren Behälter hast, darfst du mogeln und die Zutaten miteinander verrühren. Gehe mit dem Salz etwas sparsam um, weil alle anderen Komponenten schon recht salzig sind.

Nun kommt die Masse für die Zucchini-Schüttelpizza auf ein Backblech mit Backpapier und eine halbe Stunde in den Ofen. Insgesamt nimmt die ganze Angelegenheit etwa 45 Minuten deiner Zeit in Anspruch, was unsere Zucchini-Schüttelpizza auch zum tollen Alltagsrezept macht. Außerdem kannst du nach Feierabend bei der Zubereitung mit unserem Rezept beim Schütteln ordentlich Dampf ablassen. Und anschließend genießen!

Eine ähnliche Kreation, die auch Italiener begeistert, ist diese traditionelle Zucchini-Scarpaccia. Sie sieht aus wie eine Pizza, besteht aber zu einem Großteil aus Zucchini und ist herrlich knusprig. Auch eine klassische Zucchini-Pizza wird dir sicher schmecken. Und wie wäre es mit einer Pinsa mit Zucchini und Mozzarella?