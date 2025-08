Diese Shakshuka ist das perfekte Frühstück der Saison

An manchen Morgen muss man sich einfach ein ausgiebiges Frühstück gönnen, um maximal gut gelaunt in den Tag zu starten. Und was bietet sich da am Sonntagmorgen besser an, als eine dampfende Zucchini-Shakshuka, die langsam ihren Duft über den Küchentisch ziehen lässt. Probiere sie gleich aus und überzeuge dich von diesem köstlichen Gericht.

Zucchini-Shakshuka: So würde ich gerne jeden Morgen starten

Zucchini sind aktuell in Höchstform und das mit gutem Grund. Der Sommer ist ihre Saison und wer jetzt im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt zugreift, bekommt die grünen Gartenkürbisse in der Regel aus dem heimischen Anbau. Das schont durch kürzere Transportwege nicht nur das Klima, sondern überzeugt auch geschmacklich.

Einerseits ist das vielseitige Sommergemüse dadurch noch so frisch wie es geht und derzeit besonders aromatisch. Perfekte Voraussetzungen also, sie in dieser sommerlichen Zucchini-Shakshuka zu verarbeiten. Einem Gericht, das ursprünglich aus Nordafrika stammt und auch im Nahen Osten fest zur Alltagsküche gehört.

Klassischerweise besteht eine Shakshuka aus einer würzigen Tomaten-Paprika-Soße, in der Eier pochiert werden. Es wird häufig zum Frühstück oder Brunch gegessen, eignet sich aber mindestens genauso gut als herzhaftes Mittag- oder Abendessen. Perfekt dazu passt ein frisches Fladenbrot oder eine Pita, um es einerseits in die würzige Soße zu dippen und andererseits den Teller restlos sauber zu wischen und zu genießen.

In dieser Zucchini-Shakshuka spielt natürlich unser liebstes Saisongemüse die Hauptrolle, aber auch Paprika und Tomaten dürfen hier nicht fehlen. Für eine aromatische Tiefe sorgen Kreuzkümmel, geräuchertes Paprikapulver und eine Prise Chili für etwas mehr Würze. Ein weiteres Highlight in diesem Rezept ist natürlich der Feta, den du kurz vor Ende des Garvorgangs über alles streut. So schmilzt er ein wenig an und verleiht der Zucchini-Shakshuka noch etwas mehr Salzigkeit. Probiere dieses schmackhafte Pfannengericht gleich aus und gönne dir ein Frühstück der Extraklasse.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker sind wir riesige Shakshuka-Fans. Wenn du das Gericht auch so liebst, wie wir, dann probiere als nächstes doch eine Linsen-Paprika-Shakshuka. Eine richtig gute Abwandlung dieser Mahlzeit bereitest du mit unserer Blumenkohl-Shakshuka zu. Und dass du auch in der veganen Variante nicht auf den dezenten Eier-Geschmack verzichten musst, beweist diese vegane Shakshuka.

Zucchini-Shakshuka Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini

1 rote Paprika

300 g Tomaten frisch

3 Knoblauchzehen

1 Handvoll Petersilie glatt, frisch

1 Handvoll Minze frisch

etwas neutrales Pflanzenöl

1 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

200 g passierte Tomaten

1 Prise Chiliflocken z.B. online hier 🛒 verfügbar

etwas Salz und Pfeffer

4 Eier Größe M

150 g Feta Zubereitung Bereite zuerst das Gemüse vor. Wasche Zucchini, Paprika und Tomaten. Entferne die Enden der Zucchini und das Kerngehäuse der Paprika. Schneide die Zucchini in Scheiben, die Paprika in Streifen und die Tomaten in grobe Würfel.

Schäle die Knoblauchzehen und schneide sie in feine Würfel. Wasche Petersilie und Minze, schüttel sie trocken und hacke sie anschließend fein.

Erhitze ausreichen Öl in einer großen Pfanne auf mittlerer Hitze. Brate Zucchini, Paprika und Knoblauch zusammen mit Kreuzkümmel und Paprikapulver für etwa 6-8 Minuten an, bis es leicht gebräunt wird.

Gib die gewürfelten und passierten Tomaten dazu und würze es mit den Chiliflocken. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab und lass alles 8-10 köcheln, bis die Soße leicht eingedickt ist.

Drücke mit einem Löffel vorsichtig 4 kleine Mulden in die Mischung und gieße in jede 1 Ei. Decke die Pfanne ab und lass die Eier bei schwacher Hitze 12-15 Minuten stocken.

Streue kurz bevor alles fertig ist den Feta gleichmäßig über alles und lass ihn leicht anschmelzen. Streue die Petersilie und Minze vor dem Servieren über die Pfanne.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.