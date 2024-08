Diese Zucchini steht kopf: So gelingt auch dir diese leckere Tarte Tatin

Die Zucchini ist gerade überall: egal ob im Salat, zu Nudeln oder als Aufstrich. Das grüne Kürbisgewächs ist als Pflanze ziemlich anspruchslos und somit auch für Pflanz-Anfänger geeignet. Wir machen heute darauf die leckere Zucchini-Tarte-Tatin.

Diese Zucchini-Tarte-Tatin wird andersherum gebacken

In Frankreich ist die Tarte Tatin ein echter Klassiker. Jeder kennt dort den feinen Apfelkuchen, der mit einer karamellisierten Schicht und einem dünnen Teig daherkommt. Doch woher hat diese Art der Tarte eigentlich ihren Namen?

Der Name „Tatin“ kommt von den beiden Schwestern Caroline und Stéphanie Tatin, die als erste diese Speise zubereitet haben sollen. Doch tatsächlich ganz ohne Absicht. Der Legende nach fiel Stéphanie eines Tages ein frisch gebackener Apfelkuchen aus der Hand. Um das Malheur zu retten, gab sie den Kuchen umgekehrt wieder in die Backform und bedeckte ihn erneut mit Teig. So entstand die erste Version der Tarte Tatin.

Bei ihren Gästen kam diese Art des Kuchens so gut an, dass schnell ein neues Rezept geboren war. Die Tarte Tatin wird „kopfüber“ gebacken. Dafür wird zuerst die Form mit Butter ausgestrichen und Zucker hineingestreut. Beim Erhitzen entsteht dann dadurch Karamell. Die Apfelscheiben werden dann dicht auf diesem flüssigen Karamell angeordnet. Die Äpfel werden anschließend mit einer dünnen Teigschicht, wahlweise Blätter- oder Mürbeteig, bedeckt. Nach dem Stürzen der Tarte, liegt die Karamellschicht dann automatisch oben.

In diesem Fall greifen wir allerdings nicht zu Obst, sondern zur Zucchini. Auch hier wird das klassische Tarte-Tatin-Prinzip angewendet. Die Zucchini wird in feine Streifen geschnitten und abwechselnd mit Knoblauch und Parmesan in der Form geschichtet. Eine Schicht Frischkäse hält alles zusammen. Der Blätterteig rundet die Tarte ab und gibt ihr die typische Form.

