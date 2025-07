Einfach, aromatisch und immer lecker: Zucchini-Tomaten-Reis

Bei manchen Gerichten muss man nicht viel nachdenken, die gehen einfach immer. Weil sie so gut schmecken oder weil man einen Großteil der Zutaten sowieso zu Hause hat. Zucchini-Tomaten-Reis ist eins dieser Gerichte. Leicht zu machen, lecker und ein richtiges Wohlfühl-Essen. Heute gibt es Reis, Baby!

Gemüsepower mit Zucchini-Tomaten-Reis

Jetzt im Sommer habe ich im immer Zucchini im Haus und liebe es, diesen Zucchini-Tomaten-Reis zu kochen. Die Basis ist natürlich Reis, der weich gekocht wird und den Geschmack der köstlichen Soße aufnimmt. Zucchini, Paprika und Tomaten sorgen für die Gemüsepower. Greifst du zu gelber Zucchini oder Paprika, erhältst du ein hübsches Farbspiel aus grün, rot und gelb.

Die Zucchini bringt eine milde Frische in den Zucchini-Tomaten-Reis, Paprika sorgt für einen leichten Süße-Kick und die Tomaten – egal ob frisch oder in Form von Tomatenmark – geben die perfekte Mischung aus fruchtiger Säure und Würze.

Angebraten wird das Ganze erstmal mit Knoblauch und Zwiebeln in Olivenöl. Schon dabei duftet es in der Küche herrlich nach Essen. Eine Prise mediterranes Flair gibt’s durch Rosmarin, Thymian und Oregano. Einmal alles zusammengeworfen, köchelt das Gericht vor sich hin, damit sich die Aromen verbinden und schon hast du eine Schüssel voller Wohlfühl-Essen. Perfekt für Tage, an denen du einfach mal was Gutes brauchst.

Du kannst den Zucchini-Tomaten-Reis ganz einfach aufpeppen. Wenn du es herzhafter magst, brätst du etwas Hähnchenfleisch mit an. Oder du gehst in Richtung Surf und Turf und bringst Garnelen ins Spiel. Die salzige Note macht sich großartig mit der fruchtigen Tomatensoße.

Ob rein vegetarisch, mit Fleisch oder Fisch, dieses Rezept lässt sich leicht anpassen und gelingt immer. Es kombiniert gesunde Zutaten und eine große Portion Urlaubsgefühl. Lass auch du dir den Zucchini-Tomaten-Reis schmecken!

Reisgerichte lassen sich so abwechslungsreich zubereiten, dass man jeden Tag eine andere Variante essen könnte. Wie wäre es zum Beispiel mit einem sommerlichen Bratreissalat mit Mango? Oder einem Zitronen-Risotto, das ebenfalls nach Sommer schmeckt? Der Zucchini-Hack-Reisauflauf ist ideal geeignet für Tage, an denen du nicht weißt, was du kochen sollst. Du siehst, Reis ist immer eine gute Wahl!

Zucchini-Tomaten-Reis Vanessa 3.67 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 ). 1 Pfanne Zutaten 1x 2x 3x 300 g Reis

700 ml Wasser

1 Prise Salz

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

4 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

1 TL Oregano

2 EL EL Tomatenmark

2 Zucchini

1 Paprika

4 Tomaten

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche zuerst den Reis unter kaltem Wasser, bis das Wasser klar ist. Bringe dann das Wasser in einem Topf zusammen mit einer Prise Salz zum Kochen.

Gib den Reis hinein, reduziere die Hitze und lasse ihn bei geschlossenem Deckel etwa 15-20 Minuten garen, bis er das Wasser aufgenommen hat.

Während der Reis kocht, schäle und schneide die Zwiebel und die Knoblauchzehen fein.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Gib den Rosmarin, den Thymian und den Oregano dazu, damit die Kräuter ihr Aroma entfalten. Rühre das Tomatenmark ein und lasse alles kurz anrösten.

Wasche und schneide die Zucchini, die Paprika und die Tomaten in kleine Stücke und gib das Gemüse in die Pfanne. Lass es einige Minuten anbraten, bis es weich wird, und würze alles nach Geschmack mit Salz und Pfeffer.

Sobald der Reis gar ist, hebst du ihn unter das Gemüse und vermischst alles gut. Lass den Zucchini-Tomaten-Reis noch für ein paar Minuten leicht weiterköcheln, damit sich die Aromen verbinden.

