Mehr als nur eine Notlösung: Zucchini-Würstchen-Auflauf

Nur, weil jetzt Sommer ist, möchten wir leckere Aufläufe nicht missen! Wenn dich mal wieder der Hunger auf einen packt, es aber nicht zu schwer sein soll, ist dieser Zucchini-Würstchen-Auflauf das Richtige für dich: Es kombiniert Gemüse und Fleisch auf unkomplizierte Art und Weise, sättigt angenehm und braucht dabei keine komplizierte Vorbereitung. Perfekt für einen gemütlichen Abend, bei dem es dennoch etwas Leckeres zu Essen geben soll.

So machst du Zucchini-Würstchen-Auflauf

Aufläufe eignen sich gut als Resteessen. In ihnen lassen sich Überbleibsel der letzten Tage verarbeiten, mit einer Soße übergießen und im Ofen goldbraun überbacken. Unser Zucchini-Würstchen-Auflauf kann genau so ein Gericht sein. Hast du noch Würstchen vom Grillen übrig? Dann rein damit! Trotzdem ist er mehr als nur ein letzter Gedanke, eine Notlösung. Er ist ein eigenständiges Gericht, das es auch ohne Essensreste auf deine Liste der häufig frequentierten Rezepte schaffen wird.

Für deinen Zucchini-Würstchen-Auflauf brauchst du zunächst natürlich Zucchini. Der Sommerkürbis eignet sich perfekt für Aufläufe, weil er schnell gar wird, ohne dabei durchzumatschen und kann gleichzeitig den Saft der Würstchen gut aufnehmen. Schneide das Gemüse zunächst in Scheiben von etwa vier Millimetern. Da Zucchini eher mild schmecken, passen dazu kräftige Würstchen – je nachdem, wie deftig du es magst, kannst du Bratwürste, Salsiccia oder etwas feurige Chorizo nehmen.

Brate die Würstchen kurz in der Pfanne an, damit sie schon etwas Farbe und Röstaromen bekommen. Währenddessen mischst du in einer Schüssel Eier, Sahne, etwas Milch, geriebenen Käse, Salz, Pfeffer und Muskat. Schneide auch ein paar Zwiebeln in Ringe. Vermische nun Gemüse und Würstchen mit der Sahnemischung und gib alles in eine gefettete Auflaufform. Wenn du magst, kannst du noch etwa mehr Käse darüber streuen.

Der Zucchini-Würstchen-Auflauf braucht nun noch etwa 35 bis 40 Minuten im Ofen, bis die Oberfläche goldbraun und die Eiermasse gestockt ist. Wenn er verführerisch duftet, ist er auch schon fertig. Genieße ihn mit einem grünen Salat, frischem Brot oder auch einfach pur. Immer wieder lecker!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auflauf geht immer. Koche dir ach diesen griechischen Feta-Auflauf mit Brot oder einen würzigen Cowboy-Auflauf. Auch gut: Jägerschnitzel-Auflauf!

Zucchini-Würstchen-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x etwas Öl

4 Würstchen z.B. Bratwürste, Salsiccia oder Chorizo

3 Zucchini

2 Zwiebeln

3 Eier

150 ml Sahne

50 ml Milch

Salz und Pfeffer

Muskatnuss gerieben

150 g geriebener Käse z.B. Gouda Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne, etwa 2 TL. Brate die Würstchen rundum an, bis sie Farbe bekommen. Schneide sie danach in Stücke.

Schneide die Zucchini in ca. 4 mm dicke Scheiben und die Zwiebeln in Ringe.

Verquirle Eier, Sahne, Milch, Salz, Pfeffer, Muskat und etwa die Hälfte des Käses in einer Schüssel.

Mische Zucchini, Zwiebeln und Würstchen mit der Sahnemischung und gib alles in eine gefettete Auflaufform 🛒

Bestreue den Auflauf mit dem restlichen Käse und schiebe ihn in den Ofen.

Backe ihn ca. 35-40 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist und die Masse gestockt ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.