Diese Zucchini-Snacks aus dem Airfryer musst du probieren

Wir stecken mitten in der Zucchinisaison und das zeigt sich sowohl auf den Märkten als auch in den Läden. Überall erhält man jetzt die schmackhaften Gartenkürbisse. Höchste Zeit also, mal wieder etwas Neues mit ihnen auszuprobieren, zum Beispiel diese Zucchiniröllchen aus dem Airfryer.

Zucchiniröllchen aus dem Airfryer: köstlicher, schneller Snack

Auch wenn Zucchini das gesamte Jahr über im Handel erhältlich sind, handelt es sich außerhalb der Saison um Importware. Doch von etwa Mitte Juni bis Mitte Oktober kannst du dich über das grüne Gemüse aus dem heimischen Anbau freuen.

Und da du sie garantiert schon oft als Schiffchen, Suppe oder einfach nur als kleingeschnittene Zutat in einem würzigen Curry genossen hast, wird es höchste Zeit für eine neue, köstlich knusprige Kreation. Also entstaube deinen Airfryer und leg direkt los, denn die Zucchiniröllchen aus dem Airfryer sind im Handumdrehen vor- und zubereitet!

Bei der Wahl der Zucchini solltest du nur darauf achten, dass sie nicht zu klein sind, dann wird das Einrollen am Ende etwas leichter. Ob du eine grüne oder gelbe Zucchini nimmst, ist dabei natürlich dir überlassen.

Ansonsten gibt es wirklich nicht viel zu tun: Zucchini, Mozzarella und Tomaten kleinschneiden, zusammenrollen, mit kleinen Spießen oder Zahnstochern fixieren, ordentlich panieren und ab in die Heißluftfritteuse. Wenn du den Dreh raus hast, kannst du sie auch immer wieder mit anderen Zutaten befüllen. Greife zu einem würzigeren Käse, pack Olivenscheiben hinein, rolle Kapern mit ein oder würze deine Panade noch etwas schärfer. Du kannst dich aber auch an gewagteren Kreationen probieren und ein paar Granatapfelkerne in die Röllchen geben. Du merkst: Zucchiniröllchen aus dem Airfryer sind perfekt, um immer wieder neu genossen zu werden.

Lust auf noch mehr Zucchini-Rezepte? Dann bist du bei Leckerschmecker bestens versorgt. Herrlich knusprig ist zum Beispiel auch eine Zucchini-Scarpaccia aus Italien. Solltest du eine Erfrischung brauchen, dann probiere unsere kalten Zucchini-Nudeln mit Erdnuss-Sesam-Soße. Und wenn es schnell gehen muss, dann zaubere dir diesen Zucchini-Auflauf und lass es dir schmecken!

Zucchiniröllchen aus dem Airfryer Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) Zahnstocher oder kleine Holzspieße Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

200 g Mozzarella

100 g getrocknete Tomaten in Öl

1 Ei Größe M

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Basilikum getrocknet

1/2 TL Oregano getrocknet

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 g Semmelbrösel

1 TL Olivenöl Zubereitung Wasche die Zucchini ab. Entferne die Enden und schneide sie anschließend, z.B. mit einem Gemüsehobel 🛒 , längs in dünne Scheiben.

Lass den Mozzarella und die Tomaten abtropfen. Schneide sie anschließend in schmale Streifen.

Belege jede Zucchinischeibe mit einem Streifen Mozzarella und einem Streifen der getrockneten Tomaten. Rolle die Scheiben fest zusammen und fixiere sie mit einem Zahnstocher.

Verquirle das Ei in einer flachen Schüssel und würze es mit Paprikapulver, Basilikum, Oregano und einer Prise Salz und Pfeffer. Verteile die Semmelbrösel in einer separaten Schüssel.

Bepinsle die Zucchiniröllchen zuerst gründlich mit dem verquirlten Ei und wälze sie anschließend in den Semmelbröseln, bis sie vollständig bedeckt sind.

Verteile etwas Olivenöl auf den Zucchiniröllchen und backe sie für 10-15 Minuten bei 190 °C im Airfryer, bis die Panade goldbraun und knusprig ist.

