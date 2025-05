Unwiderstehlicher Kuchengenuss: Backe einen Zucker-Zimt-Käsekuchen

Zucker und Zimt sind eine wirklich großartige Kombination. Schon als Kinder liebten wir das Zusammenspiel als süßes Topping für Pfannkuchen, Grießbrei oder Milchreis. Und auch heute wissen wir die simple und doch so köstliche Kombi zu schätzen. Unserem Zimt-Käsekuchen verleiht sie den letzten Schliff, bevor dieser in den Ofen wandert. Neugierig? Dann lies am besten sofort weiter!

Rezept für Zucker-Zimt-Käsekuchen: cremig, süß und einfach köstlich

Na, bist du auch so ein Leckermäulchen wie wir, wenn es um Kuchen geht? Ohne ist das Leben nur halb so schön, mit fallen uns viele Situationen leichter. Alltagsprobleme scheinen für einen kurzen Moment vergessen, wenn wir beim Backen unseres Zucker-Zimt-Käsekuchens oder anderer Kreationen in der Küche stehen. Und wenn wir den ersten Bissen probieren, können wir so richtig schön abschalten.

Kuchen sind Seelentröster und Gute-Laune-Garanten. Das geht schon bei der Zubereitung los! Wenn wir experimentieren oder unseren Rezepten folgen, denken wir zumindest kurz nicht mehr an die letzte Mieterhöhung, die unfreundliche Person in der Supermarktkasse vor uns oder die roten Ampeln, die auf dem Weg ins Büro heute Morgen gegen uns verschworen haben.

Probiere es selbst mal aus, am besten beim Backen unseres Zucker-Zimt-Käsekuchens. Mit dem kannst du gleich noch anderen eine Freude machen, die vielleicht auch gerade Probleme und Gedanken wälzen. Kocht euch eine Tasse Tee oder Kaffee, genießt gemeinsam ein Stück des cremigen Gebäcks und lasst die Alltagssorgen einfach einmal Alltagssorgen sein.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Na, hast du Lust, dem Alltag öfter zu entfliehen? Dann klicke dich durch unsere anderen zahlreichen Rezepte für himmlische Kuchen. Ideen wie dieser Käsekuchen mit Blätterteig vom Blech, unser Käsekuchen mit Mascarpone und ein Zebra-Käsekuchen heben die Stimmung. Frag doch mal unseren Koch-Bot, welche Vorschläge er noch hat!

Zucker-Zimt-Käsekuchen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform (ca. 26 cm) Zutaten 1x 2x 3x 180 g Butterkekse oder andere Kekse

160 g Butter

300 g Quark

400 g Frischkäse natur

2 Eier M

100 g Schlagsahne

90 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

15 g Zimt gemahlen Zubereitung Heize den Ofen auf 160 °C Ober-/ Unterhitze vor. Fette eine Springform ein und stäube sie mit Mehl aus. Lege den Boden danach mit Backpapier aus.

Mahle die Kekse in einem Standmixer 🛒 fein.

Zerlasse 120 g Butter und vermische sie mit den Keksen. Verteile die Masse als Kuchenboden in der Form und drücke sie fest.

Verrühre den Quark mit dem Frischkäse und den Eiern.

Rühre die Sahne, 80 g Zucker, den Vanillezucker und das Salz ein und verteile die Creme auf dem Boden. Streiche sie glatt.

Zerlasse die übrige Butter und verrühre sie mit dem restlichen Zucker und dem Zimt. Verteile das Ganze auf der Quarkschicht.

Backe den Kuchen 50-60 Minuten im unteren Drittel des Ofens. Lass ihn danach zunächst im Ofen bei leicht geöffneter Tür und dann bei Zimmertemperatur abkühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.