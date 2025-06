Dieser Salat aus Zuckerschoten und Feta schmeckt nach Sommer

Zuckerschoten führen in vielen Küchen ein Schattendasein. Sie landen zwar schnell im Mund, aber eher als Snack nebenbei. Manchmal finden sie ihren Weg in den Wok, manchmal in ein Risotto, aber nie ins Rampenlicht. Völlig zu Unrecht, denn die kleinen Hülsenfrüchte schmecken nach so viel mehr. Als Zuckerschotensalat mit Feta zum Beispiel schmecken sie fabelhaft und sorgen für gute Laune und das volle Gemüseglück.

Ein Fest des Geschmacks: Zuckerschotensalat mit Feta

Zuckerschoten sind eine der Gemüsearten, die meiner Meinung nach einen der schönsten Namen haben. Für mich klingt das Wort direkt nach etwas Knackigem, das beim Hineinbeißen einen verführerisch süßen Geschmack freisetzt. Und genau das sind sie ja auch. Im Gegensatz zu Linsen, Bohnen und Co. kann man bei dieser Erbsenart die Hülle mitessen. Das macht sie zu einem idealen Snack, führt aber auch dazu, dass sie leider selten als vollwertiges Gemüse angesehen werden.

Das sollte jedoch nicht so sein, denn Zuckerschoten sind richtig gesund und sollten viel häufiger auf unseren Speiseplänen landen. Sie sind proteinreich – klar, sie sind ja auch Hülsenfrüchte – stecken aber gleichzeitig auch voller Vitamine, zum Beispiel K, C und B1. Auch liefern sie Eisen, Phosphor und Kalium. Alles in allen also ein wahres Wunderpaket.

Um aus ihnen einen köstlichen Zuckerschotensalat mit Feta zuzubereiten, brauchst du nur wenige andere Dinge. Feta ist ein Muss. Schneide diesen am besten nicht, sondern zerbrösele ihn grob. So entstehen kleine Salzinseln im Salat. Eine Handvoll geröstete Erdnüsse bringt eine crunchy Textur. Frische Minze unterstützt auf sanfte Art die Süße der Schoten. Ein kleiner Kick wird von Chilischoten ausgelöst, Zitronenschale sorgt für Frische.

Das Dressing bleibt zurückhaltend: Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, ein Hauch Honig. Wichtig ist, dass du den Salat nach dem Mischen noch ein paar Minuten stehen lässt. Dann kann das Dressing die Schoten leicht einweichen und die Aromen verbinden sich besser. Der Zuckerschotensalat mit Feta passt hervorragend zu Gegrilltem oder als leichtes Mittagessen an einem heißen Tag. Bereite ihn direkt zu und überzeuge doch von dem köstlichen Geschmack der Zuckerschoten!

Zuckerschotensalat mit Feta Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Zuckerschoten

150 g Feta

1 kleine rote Chilischote

1 Handvoll Erdnüsse geröstet, ungesalzen

frische Minze nach Geschmack

1 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

3 EL Olivenöl

1 TL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Zuckerschoten und entferne die Enden.

Hacke die Chilischote fein. Röste die Erdnüsse in einer Pfanne ohne Fett kurz an. Zupfe die Minze grob.

Verrühre Olivenöl, Zitronensaft, Zitronenabrieb, Honig, Salz und Pfeffer zu einem Dressing.

Vermische Zuckerschoten, Chili, Minze und Erdnüsse mit dem Dressing in einer Salatschüssel 🛒 . Brösele den Feta darüber und hebe ihn vorsichtig unter.

