Mit diesem Trick kannst du zwei Pizzen auf einem Blech backen

Tiefkühlpizzen werden gern verteufelt. Warum, ist allerdings schleierhaft. Wenn der Hunger groß und die Kochmotivation klein ist, spricht doch nichts dagegen, sich eben schnell eine Pizza in den Ofen zu schieben. Blöd wird es nur, wenn mehr als eine Person Hunger habt und im Ofen nur ein Blech zur Verfügung steht. Aber keine Sorge, dafür sind wir da! Wir zeigen dir, wie du zwei Pizzen auf einem Blech backen kannst.

Zwei Pizzen auf einem Blech backen: So klappt’s

Isst du manchmal Tiefkühlpizza? Wir auch, denn es gibt einfach Tage, an denen man keine Lust hat, den Herd anzuwerfen. Und das ist okay, schließlich kann man nicht jeden Tag aufwendig kochen. Doch selbst eine Tiefkühlpizza kann mit Küchenstress verbunden sein. Stell dir vor: Du und eine andere Person kommen nach Hause, eure Mägen knurren. Ihr wollt nichts mehr als eine schnelle Pizza. Doch – oh Graus – im Ofen steht nur ein Kuchengitter. Keine Bleche, keine Möglichkeit, mehr als eine Pizza gleichzeitig zu backen.

Doch gräme dich nicht, denn Leckerschmecker eilt dir zur Hilfe! Wir zeigen dir, wie du ganz einfach zwei Pizzen auf einem Blech backen kannst. Vielleicht kennst du diesen Trick bereits von der ewigen Frage, wie du einen eckigen Toast mit einer runden Scheibe Mortadella belegen kannst.

Gut zu wissen: Pizza kannst du auch im Airfryer zubereiten. Falls du aus deinen Tiefkühlpizzen mehr herausholen willst, bereite doch mal einen Tiefkühlpizza-Kuchen zu oder Pizzaschnecken aus TK-Pizza.

Alles, was du brauchst, um zwei Pizzen auf einem Blech zu backen, sind die besagten Pizzen und ein Messer. Heize den Backofen nach Packungsangabe vor und entnimm die Tiefkühlware. Nun halbierst du die Pizzen mit einem Schnitt. Lege sie dann so auf das Kuchengitter oder Blech, dass die Schnittseiten nach außen zeigen. Die runden Seiten der Pizza passen so genau auf das Blech. Schiebe es jetzt nur noch in den Ofen und schnell könnt ihr beide warme, knusprige Pizza genießen. Super!