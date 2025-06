Dieses Risotto ist genau die richtige Mischung aus würzig und cremig

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Lass sie in der Pfanne, in der du vorher den Speck angebraten hast, zusammen mit dem braunen Zucker etwa 15 Minuten lang karamellisieren. Rühre sie gelegentlich um. Sollte das vom Speck ausgetretene Fett nicht reichen, kannst du etwas Öl in die Pfanne geben.