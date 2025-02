Köstliche Zwiebelpuffer: Reibekuchen neu gedacht

Diese Zwiebelpuffer sind ein Traum für jeden Reibekuchenfan. Eine perfekte kross-saftige Mischung, die kaum passender abgerundet werden könnte als mit dem frischen Kräuter-Joghurtdip. Einfach nur himmlisch gut.

So einfach brätst du die Zwiebelpuffer selbst

Diese Alternative zu klassischen Kartoffelpuffern ist völlig unkompliziert zubereitet und schmeckt herrlich würzig. Und wenn du dir einmal die Zutatenliste anschaust, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass du einen Großteil der Zutaten für dieses köstliche Rezept bereits im Schrank stehen hast!

Also ab in die Küche, die Vorräte überprüfen und falls nötig nochmal schnell in den Supermarkt, damit auch du im Handumdrehen köstliche Zwiebelpuffer zubereiten kannst! Die Joghurtsoße ergänzt die kleinen würzigen Scheiben absolut perfekt. Du kannst aber auch, wie beim Rezept für Kartoffelpuffer, einfach ein Glas Apfelmus auf den Tisch stellen. Schmeckt ebenfalls einfach köstlich.

Die Zwiebelpuffer bereitest du genauso leicht zu, wie Reibekuchen mit unserer Lieblingsknolle, wenn nicht sogar noch einfacher. Beginne mit dem Dip, denn die Zwiebelpuffer selbst sind so schnell fertig, dass du sie direkt verspeisen möchtest.

Wasche den Schnittlauch gut ab, schneide ihn in feine Ringe und vermische ihn mit dem Joghurt. Anschließend musst du den Dip nur noch mit Salz und Pfeffer würzen und das war es auch schon. Siehst du? Kinderleicht! Also mach direkt weiter mit den Zwiebeln.

Entferne die Schale und schneide die Zwiebeln in feine Ringe. Einfacher kannst du es dir machen, wenn du eine Reibe 🛒 zur Hand nimmst. Vermische Mehl, etwas Salz und Pfeffer, eine Prise Muskatnuss und Wasser zu einem glatten Teig. Anschließend kannst du die Zwiebeln für deine Zwiebelpuffer untermischen.

Jetzt musst du nur noch Öl in einer Pfanne erhitzen und den Teig nach und nach von beiden Seiten goldbraun braten. Guten Appetit!

Wir bei Leckerschmecker sind riesige Fans der Zwiebel. Deshalb haben wir die wichtigsten Dinge über dieses Multitalent in der Küche auch noch einmal zusammengetragen. Falls du Lust auf noch mehr schmackhafte Zwiebelrezepte hast, solltest du unbedingt unsere Zwiebelblume aus dem Airfryer probieren. Und ein absolutes Trendgericht bereitest du dir mit karamellisierten Zwiebel-Pasta zu.

Zwiebelpuffer Dominique 4 ( 14 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bund Schnittlauch

200 g Joghurt mild

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

500 g Zwiebeln

100 g Weizenmehl Type 405

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack

neutrales Pflanzenöl Zubereitung Wasche den Schnittlauch, schüttel ihn trocken und schneide ihn dann in feine Ringe. Vermische ihn mit dem Joghurt und schmecke den Dip mit Salz und Pfeffer ab.

Schäle die Zwiebeln und hobel sie anschließend in feine Ringe. Mische aus Mehl, etwas Salz, Pfeffer, 1 Prise Muskatnuss und 120 ml Wasser einen glatten Teig zusammen. Mische die Zwiebelringe gründlich unter.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne, gib den Teig mit einem Löffel hinein und drücke ihn etwas platt. Brate die Puffer von jeder Seite etwa 2-3 Minuten goldbraun an.

