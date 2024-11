Zwiebelsuppe im Toastbrot: französischer Klassiker im neuen Design

Zwiebelsuppe gehört ganz klar zu den bekanntesten Klassikern der französischen Küche. Aber so wie in unserem Rezept hast du die Suppe garantiert noch nicht gegessen. Wir verpassen ihr ein eindrucksvolles Upgrade, füllen sie in einen Würfel aus frittiertem Weißbrot und überbacken das Ganze abschließend noch mit Käse. Mehr geht wirklich nicht. Aber überzeug dich am besten selbst.

Rezept für Zwiebelsuppe im Toastbrot

Eine Suppe in einer Schüssel servieren kann doch jeder. Suppe in einem Brotlaib zu präsentieren ist eine ganz andere Sache. Praktisch: Du schlägst gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn du kannst dein Gericht auf eine besonders ansprechende Art präsentieren und das „Geschirr“ gleich mit verputzen. Das spart hinterher Abwasch.

Für die Zwiebelsuppe im Brot verwendest du ein Kastenweißbrot (oder ein Toastbrot), von dem du die Rinde abschneidest. Anschließend schneidest du daraus einen gleichmäßigen Würfel. Der wird in einer Pfanne mit reichlich Pflanzenfett rundherum knusprig frittiert. Nach dem Abkühlen ritzt du die Oberseite ringsherum ein und höhlst das Brot aus. Achte darauf, dass genug Rand stehen bleibt, denn das Brot soll schließlich noch mit Zwiebelsuppe befüllt werden.

Für die Suppe brauchst du Zwiebeln, sehr viele Zwiebeln. Besorge unterschiedliche Sorten für einen abwechslungsreicheren Geschmack. Zusätzlich benötigst du noch Balsamico-Zwiebeln, ein paar Kräuter (Thymian und Rosmarin), etwas Butter sowie Rinderbrühe. Schneide die Zwiebeln in Streifen und püriere die Balsamico-Zwiebeln. Brate die frischen Zwiebeln in einer Pfanne mit Butter braun an, gib die pürierten Balsamico-Zwiebeln hinzu und lösche mit der Rinderbrühe ab. Aus den Kräutern bindest du ein Sträußchen, dass du einfach mit zum Kochen in die Suppe legst. Nach 30 Minuten kannst du es wieder herausnehmen, dann sollte die Suppe gar sein. Fülle diese in das vorbereitete Brot, streue geriebenen Käse darüber und backe alles für 10 Minuten im vorgeheizten Backofen.

Unsere Zwiebelsuppe im Toastbrot gehört ganz klar zu den außergewöhnlichen Kreationen. Noch mehr Leckeres im Brot gibt es bei Leckerschmecker zu entdecken, darunter dieser Hackfleischauflauf im Brotlaib oder ein Käsefondue im Brot. Auch ein mit Hackfleisch gefüllter Kürbis bringt Abwechslung auf den Tisch.