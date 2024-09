Kürbisfans freuen sich das ganze Jahr über auf den Herbst, denn dann ist Erntezeit. Die orangefarbenen Früchte haben einen milden, leicht süßen Geschmack und machen in jedem Rezept eine gute Figur. Entdecke unser Rezept für einen mit einer würzigen Mischung aus Hackfleisch, Reis und Paprika gefüllten Kürbis und entlocke deinen Gästen viele „Ohs“ und „Ahs“.

Kürbisse sind nicht nur lecker, sondern außerdem auch reich an Nährstoffen wie Vitamin A, Ballaststoffen und Antioxidantien. Sie sind eine hervorragende Ergänzung zu herbstlichen Mahlzeiten und bieten eine Fülle an Möglichkeiten für kreative Küchenexperimente.

Kürbis trifft Hackfleisch und Paprika

So auch in unserem heutigen Rezept für gefüllten Kürbis, den wir mit allerhand Leckereien füllen und quasi als Schüssel verwenden. Seine satte Farbe und der köstliche Duft der Füllung sorgen für einen besonderen Wow-Effekt am Tisch, den deine Gäste nicht so schnell vergessen werden.

Der Geschmack von Kürbissen variiert je nach Sorte, ist aber im Allgemeinen erdig und süß. Der beliebteste unter ihnen ist der Hokkaidokürbis, denn er ist besonders süß und hat eine leicht nussige Note. An Platz 2 steht der Butternutkürbis, der, wie sein Name schon verrät, eine buttrige Textur hat und angenehm süß im Geschmack ist.

Gefüllter Kürbis ist ein beliebtes Rezept für die ganze Familie und supereinfach zuzubereiten. Die würzige Füllung aus Hackfleisch, Reis und Paprika verleiht dem Herbstklassiker eine aufregende Wendung. Probiere den gefüllten Kürbis selbst aus und versüße dir manch grauen Herbsttag.

Dafür brauchst du für den gefüllten Kürbis:

1 Hokkaidokürbis (ca. 1 kg)

2 TL Salz

30 g geriebenen Käse

100 ml Olivenöl

Für die Füllung:

200 g Rinderhackfleisch

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 kleingewürfelte Zwiebel (ca. 40 g)

1 kleingehackte Knoblauchzehe

100 g kleingewürfelte Paprika (rot und gelb)

100 g in Scheiben geschnittene Champignons

1 TL getrockneten Thymian

1 TL Paprikapulver

1 TL Cayennepfeffer

10 g kleingehackte Petersilie

150 g gekochten Reis (ca. 50 g Rohgewicht)

2 Eier

So geht der gefüllte Kürbis:

1. Schneide den Strunk vom Kürbis unten ab, damit die Frucht stabil stehen kann.

Credit: Media Partisans

2. Schneide den Kürbis oben auf und höhle ihn aus.

Credit: Media Partisans

3. Reibe das Innere des Kürbisses mit Salz ein und stelle ihn dann für 30 Minuten mit der Öffnung nach unten auf ein Stück Küchentuch.

Credit: Media Partisans

4. Währenddessen kannst du schon einmal den Reis kochen und die Füllung zubereiten: Brate das Hackfleisch in Olivenöl an und würze es mit Salz und Pfeffer. Gib dann Zwiebeln, Knoblauch, Paprika und Champignons hinzu und brate alles kurz an. Peppe die Mischung dann noch mit Thymian, Paprikapulver, Cayennepfeffer und Petersilie auf.

Credit: Media Partisans

5. Verquirle die Eier und rühre sie zusammen mit dem gekochten Reis in die Hackfleisch-Gemüse-Pfanne.

Credit: Media Partisans

6. Fülle diese Mischung dann in den Kürbis.

Credit: Media Partisans

7. Streiche den gefüllten Kürbis abschließend komplett mit Olivenöl ein, bestreue ihn mit Käse und backe ihn für etwa 1 Stunde bei 180 °C Umluft.

Credit: Media Partisans

Hast du Kürbis schon einmal als herzhaften Kuchen probiert? Wenn nicht, solltest du das schleunigst nachholen. Rein zufällig haben wir auch dafür ein Rezept in petto, und zwar unseren leckeren Kürbis-Käse-Kuchen.

Doch das war noch nicht alles. Probiere auch diese köstlichen Kürbis-Rezepte: