Im Supermarkt gibt es allerhand bereits mariniertes Grillfleisch zu kaufen, diese Fertigmarinaden sind geschmacklich jedoch kein Hochgenuss. Dass selbst gemachte Marinade viel besser schmeckt, beweisen wir dir mit diesen drei Rezepten.

Für die BBQ-Marinade brauchst du (z.B. für 3 Hähnchenkeulen):

1 Gefrierbeutel, Fassungsvermögen: 3 l

Salz, Pfeffer

3 getrocknete rote Chilis

2 Knoblauchzehen

2 EL Tomatenmark

3 EL BBQ-Sauce

3 EL Honig

1 EL Paprikapulver

1 EL Cayennepfeffer

4 EL dunkles Bier

optional: 3 EL Pflanzenöl

Für die Kräutermarinade brauchst du (z.B. für 3 Hähnchenkeulen):

1 Gefrierbeutel, Fassungsvermögen: 3 l

75 g Blattpetersilie

25 g frischen Oregano

Saft einer Limette

1 grüne, kleingeschnittene Jalapeño

1 Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer

1-2 EL Olivenöl

optional: 2 EL Weinessig

Für die Curry-Marinade brauchst du (z.B. für 3 Hähnchenkeulen):

1 Gefrierbeutel, Fassungsvermögen: 3 l

150 g griechischen Joghurt

Saft einer Limette

3 EL Pflanzenöl

1-2 EL Currypulver

1 EL Cumin

2 EL klein geschnittene Petersilie oder klein geschnittenen Koriander

1 klein geschnittene Knoblauchzehe

2 EL Sweet-Chilli-Sauce

Salz, Pfeffer

So geht es:

1. Zerkleinere für die BBQ-Marinade Pfeffer, Salz, Chili und Knoblauch in einem Mörser. Rühre dann die übrigen Zutaten hinzu; sollte dir die Marinade nicht flüssig genug erscheinen, kannst du sie mit Öl verdünnen. Fülle die Marinade anschließend in einen Gefrierbeutel.

2. Gib für die Kräutermarinade alle Zutaten in ein hohes Gefäß und püriere sie; gib nach Bedarf Weißweinessig hinzu. Fülle die Marinade anschließend in einen Gefrierbeutel.

3. Vermische für die Curry-Marinade alle Zutaten in einer Schüssel miteinander. Fülle die Marinade anschließend in einen Gefrierbeutel.

4. Enthäute die Hähnchenkeulen und entferne die Knochen. Gib dann in jeden Gefrierbeutel die gleiche Menge Fleisch, verschließe die Beutel und knete sie vorsichtig, bis das Geflügel komplett mit Marinade überzogen ist. Stelle die mit Fleisch gefüllten Marinade-Gefrierbeutel nun für mindestens 3-4 Stunden, am besten über Nacht, in den Kühlschrank.

5. Grille das marinierte Hähnchen dann von beiden Seiten.

6. Serviere das BBQ-Hähnchen beispielsweise in Kombination mit einem Burger, …

… das mit Kräutern marinierte Fleisch mit einer leckeren Grillsoße …

… und das Hähnchen mit der Curry-Marinade in einem Wrap.

Marinade selber machen? Egal, ob im BBQ-Style, mit Kräutern oder aromatischem Curry – du weißt jetzt, wie der Hase läuft und kannst beim nächsten Grillen mit diesen herrlichen Marinaden glänzen.

