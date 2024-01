Trenne die Eier und vermische jeweils separat die Eiweiße und die Eigelbe. Erwärme die Pfanne auf kleinster Stufe und verteile dann das Eigelb gleichmäßig darin. Ist das Eigelb gestockt, schneide es mittig in vier lange, gleich breite Streifen. Entferne dann die Seitenteile; wenn du magst, kannst du sie vernaschen.

Lege die Eigelbstreifen in der Pfanne nun so hin, dass ein gleichmäßiges Gitter entsteht. Gieße dann Eiweiß in die Zwischenräume und warte, bis es geronnen ist.