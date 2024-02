Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und schwitze die Zwiebeln darin an. Gib anschließend das Hackfleisch hinzu und brate es an. Danach kommen die Paprika und die Peperoni mit in die Pfanne. Schmecke alles mit Salz, Pfeffer und Chilipulver ab. Zum Schluss gibst du die Tomaten-Chili-Soße hinzu und lässt alles bei mittlerer Hitze für weitere 3-5 Minuten köcheln.