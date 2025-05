Ein Frühling ohne Spargel? Unvorstellbar! Spargel mit cremiger Sauce hollandaise, gekochten Kartoffeln und einer saftigen Fleischbeilage zu servieren, ist eine ganz klassische Möglichkeit – doch es geht auch anders! Wir haben drei Spargelrezepte für dich, die du unbedingt ausprobieren willst.

3 leckere Spargelrezepte

Deutschland ist einer der größten Produzenten von Spargel in Europa, wobei der weiße Spargel bei uns am verbreitetsten ist. Der Spargelanbau hat in Deutschland eine lange Tradition, und Regionen wie Beelitz in Brandenburg, Schwetzingen in Baden-Württemberg und die Lüneburger Heide sind besonders bekannt für ihren Spargelanbau. Der „Beelitzer Spargel“ hat sogar eine geschützte geografische Angabe.

Spargel ist nicht nur wegen seines feinen Geschmacks beliebt, sondern auch wegen seiner gesundheitlichen Vorteile. Er ist kalorienarm, enthält viele Vitamine und Mineralstoffe und wirkt zudem harntreibend, was zur Entgiftung des Körpers beiträgt.

Während der Spargelsaison veranstalten viele Restaurants spezielle Spargelmenüs, und in den Anbauregionen gibt es oft Spargelfeste zu Ehren des Gemüses.

Hier kommen 3 Spargelrezepte, die das leckere Gemüse einmal von einer ganz anderen Seite zeigen.

1. Spargel-Quiche mit Speck und Kartoffeln

Eine Spargel-Quiche macht kaum Arbeit, dafür aber ganz viel her. Aus Kartoffeln, Frischkäse, grünem Spargel und Bacon wird in Windeseile eine köstliche Quiche – wir zeigen dir, wie das geht!

Hier gibt’s das Rezept für die Spargel-Quiche.

Credit: Media Partisans

2. Gerollte Hähnchenbrust mit Spargel

Neben Fackeln, Steaks und Würstchen kommt bei den meisten auch Hähnchen auf den Grill 🛒. Um beim Geflügel für etwas Abwechslung zu sorgen, zeigen wir dir heute eine simple Zubereitungsvariante, die das zarte Fleisch in Bestform präsentiert. Mit grünem Spargel, Schinken und Käse belegt und anschließend aufgerollt, wird schlichte Hähnchenbrust bei deinem nächsten Barbecue zum beliebtesten Gericht.

Hier gibt’s das Rezept für die Spargel-Schinken-Hähnchenbrust.

Credit: Media Partisans

3. Spargel im Blätterteig

Mit Schinken, Käse, Feta, Béchamelsoße und Spargel gefüllter Blätterteig ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Diesen dann aber zu flechten und dabei grüne Spargelspitzen mit einzuarbeiten, ist wirklich eine herrliche Idee. Das schmeckt nach dem Backen nicht nur lecker, es sieht auch zum Anbeißen aus.

Hier gibt’s das Rezept für den Spargel im Blätterteig.

Credit: Media Partisans

Es ist eine ganz neue, köstliche Erfahrung, Spargel mal nicht klassisch zuzubereiten, oder? Diese 3 Spargelrezepte zeigen, dass Spargel sehr viel mehr sein kann als „nur“ eine köstliche Beilage.

