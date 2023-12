4 schnelle Rezepte aus der Mikrowelle | Tassenrezepte

Sie sind einfach, sie gehen schnell und sie versüßen dir deine kurze Mittagspause! Diese 4 Tassenrezepte sind unbezahlbar, wenn man nicht viel Zeit hat. Aber auch als Snack für zwischendurch eignen sie sich bestens. Bereite in deiner Mikrowelle in Windeseile Zitronenpasta, Frittate, Eierreis und den obligatorischen Tassenkuchen zu. Nicht nur in Zeiten von Homeoffice superpraktisch, auch fürs Büro sind diese schnellen Mittagessen eine gute Lösung.