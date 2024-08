Das hier sind unsere 5 besten Food-Hacks!

Kochen macht Spaß, keine Frage. Nervig ist nur, wenn man sich viel Arbeit machen muss. Was nur ein Spritzer Zitronensaft auf dem Salat sein soll, entwickelt sich zu einer Art Saft-Kunstwerk in der ganzen Küche. Selbstgemachte Mayonnaise schmeckt zwar super, schmiert aber beim Mixen immer ab. Und für die Schale einer halben Limette lohnt es sich nicht wirklich, die gesamte Reibe dreckig zu machen, oder? Wie gut, dass wir dafür eine Lösung haben! Hier findest du unsere besten fünf Food-Hacks, die dir das Kochen wirklich erleichtern.

Food-Hacks: unsere 5 Favoriten

Wer gerne kocht, wird immer auf Aufgaben haben, die er oder sie einfach nicht mag. Wie nervig ist es denn bitte, für einen Tomatensalat 30 Kirschtomaten zu halbieren? Das dauert ewig und die Küche sieht danach aus wie ein Schlachtfeld. Doch dafür gibt es einen einfachen Trick! Diesen und vier weitere zeigen wir dir heute.

Nie wieder Zitronenspritzer! Zwei Tricks für frischen Zitronensaft

Um den meisten Saft aus einer Zitrone zu erhalten, solltest du sie vor dem Pressen auf einer harten Unterlage hin und her rollen. Dabei werden die Zellen zerstört und geben noch mehr Saft frei. Unser erster Food-Hack ist es nun, nach diesem Rollen in das untere Ende der Frucht, also nicht am Stielansatz, ein Loch zu stechen. Verwende hierfür einen Schaschlikspieß. Durch dieses Loch kannst du den Saft der Frucht ganz einfach herauspressen.

Du willst einen Salat oder ein Stück Fisch etwas frischer schmecken lassen? Dafür eignet sich die Zitrone ebenfalls. Blöd nur, dass die Zitronenspalten beim Auspressen immer so spritzen. Und einen Entsafter spezifisch für Zitronenstücke hat auch nicht jeder zu Hause. Ein einfacher Trick verschafft Abhilfe: Drücke die Zitronenecken an ein nach unten gerichtetes Messer. So kann der Saft zur Messerspitze ablaufen. Einfach und präzise!

So einfach machst du leckere Mayonnaise!

Wir alle lieben eine gute Mayo. Pommes schmecken ohne sie nur halb so gut und sie eignet sich perfekt als Grundlage für Dressings oder Dips. Dabei schmeckt selbstgemachte Mayonnaise einfach besser als die gekaufte Variante. Wenn es doch nur nicht so nervig wäre, sie herzustellen. Das ganze Rühren und ständig schmiert sie ab und muss gerettet werden. Anstrengend. Da greift man doch lieber zur gekauften. Oder aber man folgt diesem einfachen Food-Hack!

Verwende abgekühlte, hart gekochte Eier. Gib diese gepellt in eine Küchenmaschine. Du kannst auch einen Pürierstab verwenden, um alles mit Pflanzenöl und lauwarmem Wasser zu einer feinen Creme zu mixen. Die Menge an Öl und Wasser ist abhängig von der Menge an Eiern. Gib beides lieber nach und nach zu und kontrolliere die Konsistenz, damit die Mayonnaise nicht zu dünn wird. Optional mit Salz, Pfeffer, Essig, Senf oder Knoblauch würzen. So hast du blitzschnell eine köstliche Mayo hergestellt, die mit Sicherheit gelingt.

Mit diesem Food-Hack schneidest du viele Kirschtomaten auf einmal

Tomaten haben gerade Saison und schmecken wunderbar süß und fruchtig. Zeit für leckeren Tomatensalat! Nur ist das Schneiden der ganzen Früchte einfach nervig und danach ist die ganze Küche voller Tomatensaft. Mit diesem einfachen Trick jedoch geschieht das Schneiden wie von selbst. Nimm dir dafür zwei identische Teller und drehe den ersten um. Lege die Kirschtomaten darauf und decke sie mit dem zweiten Teller ab. Drücke diesen an und schneide mit einem langen, scharfen Messer in der Mitte durch die Tomaten durch.

Limettenschale mit Backpapier? Das klappt!

Viele Rezepte verlangen die Zesten von Zitrusfrüchten. Die Zesten bezeichnen die Schale ohne das bittere Weiße. Um diese abzubekommen, bietet es sich an, sie mit einer Vierkantreibe abzuhobeln. Allerdings bleiben die kleinen Schalenstücke immer in den Ritzeln der Reibe hängen. Um das zu verhindern, kannst du einfach ein Stück Backpapier auf die runden Löcher mit den Zacken einer Vierkantreibe legen. Reibst du nun die Schale ab, bleibt sie auf dem Backpapier hängen. Schabe sie nur noch mit einem Messer ab und schon hast du Limettenschale ohne Sauerei!